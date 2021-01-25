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【移卡9923】獲契媽Cathie Wood連續增持　移卡兩日累升逾三成

股樓投資 12:36 2021/01/25

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Ark Invest投資總監Cathie Wood，素來有「科技女股神」、「女版巴菲特」之稱，她旗下的專注於投資「破壞性創新」企業的5隻主動式管理ETF，皆於去年獲得一倍以上的回報，因此Cathie Wood的一舉一動，也備受投資者矚目。上周最後兩個交易日內，獲女神連續增持的移卡（9923），股價兩個交易日內已經大漲超過三成。

【北水湧港】去年第四季國內基金增配港股　邊隻股獲增持比例最高？【下一頁

根據Ark Invest披露信息顯示，公司旗下主打金融科技創新的Ark Fintech Innovation ETF（ARKF），上周四（21日）增持107.6萬股後，移卡股價周五（22日）飆升18.3%。上周五，女神又進一步增持11.68萬股，截至本周一（25日）午間休市，移卡又大漲13.3%，最新報78.2元，接近歷史高位。目前ARKF合共持股量為638.08萬股，於基金中持倉佔比達2.11%，是基金第18大持股。

除移卡外，ARKF還持有以下港股，分別是：

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    +2

【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR【下一頁

延伸閱讀：【快手IPO】快手1024明日招股 入場費11616元

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撰文 : 李勝男

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