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專題:退休理財

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【美股開市】道指跌362點　GameStop曾漲逾倍高見413美元（不斷更新）

股市 22:49 2021/01/29

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美股市況不斷更新

美股散戶屠大鱷、血洗華爾街的戲碼繼續，券商Robinhood周五起重新允許「有限度買入」GameStop（美︰GME）等WallStreetBets概念股。惟受疫情等消息拖累，美股3大指數全綫向下。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【紓困方案】佩洛西：眾院下周將推進紓困法案議程

即市走勢︰

【22︰44】道指跌362點，報30241點；納指跌1.12%，報13187點；標指跌1.08%，報3746點。

【22︰31】美股開市，道指跌264點，報30338點；標指跌0.71%；納指跌0.42%。GameStop漲逾一倍，高見413美元。

【22︰11】道指期貨跌155點，報30352點；標指期貨跌0.3%，報3776點；納指期貨跌0.35%，報13140點。

【20︰20】美股盤前，阿里巴巴跌1.8%，百度跌1.9%，京東跌1.5%，小鵬汽車跌2.7%。

【20:15】美股盤前，「r/WallStreetBets」概念股保持漲勢，Koss漲86%，遊戲驛站GameStop漲76%，AMC院線漲超50%，Express漲超40%，黑莓漲超16%，諾基亞漲8%。

【18︰32】美股期貨續跌，道指期貨跌299點，報30208點；標指期貨跌1.2%，報3733點；納指期貨跌1.7%，報12961點。

【17︰10】GameStop（美︰GME）盤前升一倍，報387.21美元。

【17︰10】馬斯克Twitter簡介改為「bitcoin」　比特幣價格急升近兩成

【14︰16】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌373點，報30133點；標指期貨跌52點，報3727點；納指期貨跌227點或1.7%，報12959點。

【13︰15】特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX在最新一輪融資中的估值，或至少達600億美元（約4680億港元）。

【太空探索】馬斯克旗下SpaceX傳最新估值至少600億美元 歷來最大估值躍升

【12︰25】GameStop（美︰GME）盤後升61%，報311.99美元。

【12︰19】道指期貨跌271點，報30236點；標指期貨跌43點，報3735點；納指期貨跌196點或近1.5%，報12989點。

【12︰00】全球最大加密貨幣平台Coinbase發表公告，計劃透過直接上市（DPO）的方式在美國上市。

【新股IPO】Coinbase計劃上市　將成美國首間上市加密貨幣交易平台

【11︰40】美國多家券商周四突然聯手限制客戶買入遊戲驛站GameStop（美：GME）等股份，其中Robinhood行政總裁Vlad Tenev事後表示，暫停部分投機股票買賣，是保護公司及數百萬客戶的最大利益。

【遊戲驛站GME】券商准沽不准買　Robinhood辯稱保護公司和客戶利益

【10︰50】外電報道，據知情人士透露，共享辦公室WeWork將計劃與SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）合併，其後將尋求上市。

【新股IPO】WeWork據報擬SPAC借殼美股上市

【10︰15】Tesla馬斯克撐散戶　「沽空是個騙局」

【09︰50】外媒引述知情人士表示，AMC院線（美：AMC）正在探索籌集更多資金，包括通過潛在的股票發行，以抵禦新冠疫情。

【美股焦點】AMC盤後漲3成 擬再售股籌新資金、Robinhood周五恢復有限度交易

【09︰35】Facebook將討論股票買賣群組羅賓漢下架

【08︰00】美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示，將召集一次聽證會，調查有關GameStop及其他股票的近期活動；即將出任美國參議院銀行業委員會主席的Sherrod Brown稱，該委員會將就「股市現狀」舉行聽證會。

【遊戲驛站GME】GameStop波動、券商聯手禁買　美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會

【06︰00】互聯網券商Robinhood，在周四（28日）禁止用戶買入GameStop及AMC等股票，Robinhood於美股收市後「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈近4成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）

 

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1月28日（四）市況

挾空事件引發環球股市盪後，由白宮到證監出聲，到部份券商限制交易下，美股止跌回升，民主黨佩洛西亦指，要全面審查挾空倉事件，道指一度升648點，券商Robinhood將周五準許有限度買入限制股，美股收市前一小時回順，收報30603點，升300點，納指升0.5%。

即睇美股收市：

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挾空股 收報 升幅 即市
最大跌幅
AMC娛樂控股 8.68 -56.4% -67.3%
GameStop 197.44 -43.2% -67.7%
高斯電子KOSS 41.96 -27.7% -56.9%
跟誰學 105.01 -26.4% -34.7%

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焦點新聞︰

【遊戲驛站GME】佩洛西：將全面審查GameStop挾倉事件

【股壇金手指】惠理謝清海：港股利好因素至少維持到年底　股市急跌或過份反應

【遊戲驛站GME】券商突聯手只可散戶平倉 挾空股倒跌

【遊戲驛站GME】David Webb晚上發文　拆解GME「挾倉」事件如何完結

【遊戲驛站GME】美國航空業績勝預期　盤前即挾升逾8成　原有25%淡倉

【美國議息】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰談論縮減買債為時過早　對通脹保持耐心

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升300點，收報30603點，標指升1%，收報3787點，納指升0.5%，收報13337點。

【01︰05】道指升逾622點，納指升180點，標指升74點。

【23︰18】道指升逾500點，納指標指升1%。

【22︰32】美國航空甫升逾2成，現升26%，報20.91美元。

【22︰30】美股開市道指高開221點，報30524，納指升54點，報13324點，標指升21點。

【22︰22】道指期貨升218點。

環球股市回穩，美股大跌逾2%後，環球齊震，歐股亦一度跌約2%，即市小幅V彈，道指期貨由跌239點倒升逾200點，三大指數期貨齊升，美滙指數稍為回軟。

【21︰52】道指期貨升62點。

【21︰24】美國航空（美：AAL）盤前大漲5成，除了去年第四季及全年業績虧損程度好於預期，公司在Reddit被提及，GME挾空盤事件再現。

【21︰23】道指期貨跌11點，納指期貨跌116點，標指期貨跌9點。

【19︰48】道指期貨升10點，納指期貨跌99點，標指期貨跌8點。

【18︰34】歐股走弱，德股跌134點，英股跌63點，法股跌13點。

【18︰30】道指期貨跌20點，納指期貨跌128點，標指期貨跌25點。

【17︰01】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾6%，報808.5元。

【16︰15】道指期貨升20點，報30209點；標指期貨跌8點，報3735點；納指期跌74點或近0.6%，報13031點。

【13︰30】國際清算銀行（BIS）總經理Agustín Carstens警告，投資者必須意識到，比特幣崩潰只有時間問題。

【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

【12︰19】道指期貨微跌1點，報30188點；標指期貨跌6點，報3738點；納指期跌36點或近0.3%，報13069點。

【12︰00】GameStop（美︰GME）盤後挫近16%；AMC（美︰AMC）盤後挫26.6%。

【11︰55】遊戲驛站GameStop（美：GME）連日爆升後，被視為引發散戶力量的網上討論區「r/WallStreetBets」成為市場關注，WallStreetBets在Reddit一度暫停開放近一小時，甚至被另一討論區Discord 下架。

【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注

【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）

【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

【11︰05】Tesla（美：TSLA）公布2020年第四季及全年業績，雖然上季盈利增長逾1.3倍，惟仍遜於預期，Tesla股價盤後急挫5%。

【Tesla業績】Tesla上季盈利遜於市場預期 盤後急挫5%

【10︰35】蘋果（美：AAPL）受5G iPhone銷售推動，季度收入首破千億美元。

【iPhone12】蘋果季度收入首破千億美元　大中華銷售大增57%

【10︰30】外電報道，美國加州車輛管理局百度（美：BIDU）已獲加州批准，將進行無人駕駛測試。

【中概股】百度獲准開展無人駕駛測試

【09︰25】白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，華為等「不被信任的供應商」所製造的電訊設備，對美國及其盟邦構成安全威脅，將確保電信網路不會使用這類供應商的設備。

【華為禁令】拜登政府對華為態度未變　白宮：華為構成安全威脅

【08︰00】Facebook（美︰FB）公布業績，Facebook每股盈利3.88美元，較市場預期的3.22美元為高，Facebook績前跌3.5%，報272.14美元，盤後續跌近2%，報267美元。

【fb業績】Facebook季度業績勝預期　警告蘋果隱私更改將影響其業務

道指跌633點港股ADR跌517點　美滙指數升近0.5%

 

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1月27日（三）市況

聯儲局維持聯邦基金利率及買債規模不變，儲局主席鮑威爾表示，經濟仍遠未復甦，近期資產價格大升，是得益於疫苗推動樂觀情緒，美股在議息後跌勢加大，最多跌730點，收市跌633點，收報30303點。Tesla（美︰TSLA）業績遜預期，盤後約跌5%。另外，蘋果（美︰AAPL）、fb（美︰FB）亦於收市後公布業績。

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當炒美股 收報 升幅
高斯電子KOSS 58.00 +480.0%
GameStop 344.99 +133.1%
Macy's 17.81 +12.4%
Palantir 39.24 +10.9%

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【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　白宫︰政府正監察GameStop的情況

【美國議息】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰談論縮減買債為時過早　對通脹保持耐心

【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

【美股業績】波音去年虧損達119億美元　盤前股價跌3.6%

【遊戲驛站GME】散戶沽注一擲爆買GameStop、GME盤前再升一倍　Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

即市走勢︰

【05︰00】道指跌633點，收報30303點，標指跌2.6%，收報3750點，納指跌2.6%，收報13270點。

【03︰55】道指跌618點，報30318點；標指跌2.56%；納指跌2.52%。

【03︰38】道指跌574點，報30362點；標指跌2.26%，報3762點；納指跌1.96%，報13358點。

【02︰40】道指跌327點，報30609點；納指跌1.16%，報13468點；標指跌1.45%，報3793點。

【00︰26】美股跌幅收窄，道指跌336點，報30600點；標指跌1.44%，報3794點；納指跌1.21%，報13461點。GameStop（美︰GME）升1.5倍，高見380美元。

【22︰44】道指跌503點，報30433點；納指跌2%；標指跌1.8%。

【22︰30】美股開市，道指跌347點，報30589點；納指跌1.36%；標指跌1.25%。

【21︰19】美股期貨跌勢加劇，道指期貨跌340點，報30502點；標指期貨跌1.23%；納指期貨跌0.95%。

【20︰32】道指期貨跌297點，報30545點；標指期貨跌1%，報3801點；納指期貨跌0.4%，報13429點。

【19︰55】道指期貨跌幅擴大至217點；納指期貨升0.06%；標指期貨跌0.6%。

【18︰56】道指期貨跌126點，報30716點；標指期貨跌0.26%；納指期貨升0.4%。

【16︰15】道指期貨跌82點，報30760點；標指期貨跌5點，報3837點；納指期貨升55點或0.4%，報13540點。

【15︰08】遊戲驛站GameStop（美：GME）大幅炒高，知名對沖基金管理者Michael Burry在Twitter 發文稱升幅「不自然、瘋狂和危險」，並標註美國證監執法部門。

【遊戲驛站GME】沽注一擲原型成散戶炒高GME理由　Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

【12︰17】道指期貨跌52點，報30790點；標指期貨跌3點，報3839點；納指期貨升63點或近0.5%，報13548點。

【12︰15】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在提高中國境外的iPhone、iPad、Mac和其他產品的產能。

【iPhone】蘋果擬將部分iPad及iPhone產能轉移至越南等東南亞國家

【10︰00】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）上季全球同店銷售下跌5%，差過預期的4.2%，每股派息45仙。

【美企業績】Starbucks星巴克上季盈利倒退3成　同店銷售跌5%遜預期

【07︰30】微軟（美︰MSFT）第二財季調整後每股收益2.03美元，超過市場預期的1.64美元；營收431億美元同比增長17%，超過市場預期的402億美元。

【美股業績】微軟業績勝預期　股價盤後急漲5%

美股偏軟道指跌22點　港股ADR升250點

 

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1月26日（二）市況

港股大跌，惟美股表現仍靠穩，道指期貨向上。美股業績期繼續，微軟（美︰MSFT）、AMD（美︰AMD）將於美股收市後公布業績。市場亦關注周三（27日）聯儲局議息結果，以及蘋果、Tesla、FB放榜。IMF上調今年環球經濟增長預期至5.5%。

微軟業績：雲業務加速
每股盈利：2.03美元；預估：1.64美元
第二季營收：431億美元；預估：402億美元

AMD業績：遊戲機晶片及伺服器晶片刺激盈利
經調整每股盈利：0.52美元；預估：0.47美元
第二季營收：32.4億美元；預估：30.3億美元

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當炒美股 收報 升幅
GameStop 146.88 +91.3%
Nikola 25.64 +23.6%
Macy's 15.85 +11.0%
Twitter 49.68 +3.8%

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焦點新聞︰

【中美關係】渣打韋浩思：中美重返談判桌　中美關係將趨穩定

【美股業績】3M上季淨利潤增43% 銷售額及每股盈利均勝預期

【美股焦點】耳機生產商Koss股價曾漲1.3倍　據稱為Reddit散戶新目標

【美股焦點】黑莓盤前升22%　與百度加強自動駕駛技術合作

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30937點，跌22點，標指跌0.1%，收報3849點，納指跌0.1%，收報13626點。

【00︰57】美股缺方向，道指升11點，報30971點；納指跌0.07%；標指跌0.1%。

【00︰11】標指持平，報3854點；道指升2點，報30962點；納指升0.13%，報13653點。

【23︰40】美股升幅收窄，道指升54點，報31014點；標指升0.1%，報3858點；納指0.2%，13663點。

【22︰30】美股開市，道指升79點，報31039點；納指升0.44%；標指升0.32%。

【22︰00】道指期貨升68點，報30936點；標指期貨升0.14%，納指期貨持平。

【21︰06】道指期貨升74點，報30942點。

【19︰23】美股期貨缺方向，道指期貨升10點，報30878點；納指期貨跌0.27%；標指期貨跌0.11%。

【17︰08】GameStop（美︰GME）盤前升26.6%，報97.2美元。

【16︰21】道指期貨跌65點，報30803點；標指期貨跌12點，報3835點；納指期貨跌62點或近0.5%，報13413點。

【16︰00】瑞銀去年第四季純利增17.1億美元，按年增近1.4倍，遠好過市場預期的9.66億美元。

瑞銀第四季多賺逾一倍遠勝預期　首季擬斥11億美元回購

【15︰25】小鵬汽車（美：XPEV）總裁顧宏地接受彭博採訪表示，公司計劃今年推出小鵬第三款汽車，計劃第四季度初開始交付，現正在升級P7轎車的操作系統。

【電動車】小鵬汽車擬今年推出第三款汽車　最快第四季交付

【15︰08】韓國媒體報道，Tesla（美：TSLA）已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛晶片協議，有望於今年第4季度開始生產，並在明年正式投入使用。

【Tesla】電動車Tesla據報擬夥三星開發5nm自動駕駛晶片

【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車　或成Tesla股價再上的新動力？

【12︰14】道指期貨跌114點，報30754點；標指期貨跌15點，報3833點；納指期貨跌46點或近0.4%，報13428點。

【12︰05】蘋果（美﹕AAPL）公布人事調動，現任蘋果硬件工程高級副總裁Dan Riccio將被調派至負責「新項目」，John Ternus將接替硬件工程高級副總裁一職。外界猜測，Dan Riccio或將負責早前市場消息流傳的蘋果首款電動車Apple Car。

【Apple Car】蘋果調任M1晶片工程高層負責「新項目」　 疑為Apple Car鋪路？

【10︰50】台積電（美：TSM）因疫情隔離多名工人。

【台灣疫情】台積電TSM因疫情隔離多名工人

【09︰35】《日經新聞》引述消息人士報道，台積電TSMC（台：2330）  等台灣晶片代工商正考慮最快2月下旬起將汽車晶片加價，幅度最高達15%。

【汽車缺芯】台積電TSMC傳下月汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺

【08︰15】美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）獲得美國參議院確認為美國第78任財政部長，成為首位女性財長。

耶倫獲參議院過半票數通過　確認為美國首位女性財長

【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂　春節年貨概念熱炒

【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構　即市曾再升145%　美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

 

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1月25日（一）市況

美股收市回穩，一度跌432點的道指，收市僅跌36點，納指亦倒升0.7%，資金再度押注科技股，蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）創新高，高見900.39美元，Zoom亦同樣有好表現，波音及航空股下跌，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對美國為了讓更多人接種疫苗，而推遲第二劑疫苗時間感到憂慮，亦同時憂慮現有疫苗難以對抗變種病毒株。

另外，近日大批散戶入市，亦引發GameStop（美︰GME）等個別股份爆升。聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果。

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當炒美股 收報 收市升幅 即市最大升幅
蘋果 142.92 +2.8% +4.3%
Telsa 880.80 +4.0% +6.3%
Palantir 36.44 +11.8% +21.5%
GameStop 76.77 +18.1% +144.9%
Macy's 14.27 +10.8% +22.2%

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焦點新聞︰

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【瘋狂散戶】散戶爆買GameStop挾爆沽空機構後　最新目標係呢兩隻股票！

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成　沽空機構「認輸」噤聲

【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂　春節年貨概念熱炒

【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成　獲逾9億美元融資避過破產危機　

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30960點，跌36點，標指升0.4%，收報3855點，納指升0.7%，收報13635點。

【01︰22】道指跌189點，報30807點；納指跌0.17%；標指跌0.3%。

【00︰46】道指跌幅收窄，暫跌194點或0.6%，報30802點；標指跌26點，報3815點；納指升4點，報13547點。特斯拉早段勁飈6.3%創900美元新高後有回吐，暫升2.5%，報868美元

【00︰12】道指曾跌432點，低見30564點。

【00︰04】道指跌幅擴大至360點，納指亦跌0.5%。

【00︰01】美股走低，道指跌253點，報30743點；納指升幅抹平；標指跌0.31%。

【23︰23】道指跌80點，報30916點；標指升0.42%，報3857點；納指升1.25%，報13712點。

【23︰18】道指跌105點，納指升1.2%。

【22︰37】道指跌140點，報30856點；納指升1.3%，報13724點，續創新高；標指升0.28%，報3852點。

【22︰31】美股開市，納指升逾1%破頂，報13688點；道指跌47點；標指升0.31%。GameStop（美︰GME）升50%；黑莓（美︰BB）升31%。蘋果股價漲4%，創歷史新高。

【21︰06】道指期貨跌175點，報30734點；納指期貨升0.84%，報13474點。

【19︰20】個別散戶愛盤前暴漲，黑莓（美︰BB）升28%，報18美元；GameStop（美︰GME）升47.56%，報96美元。

【19︰18】美股期貨表現各異，道指期貨微升18點，報30927點；納指期貨升0.95%，報13489點；標指期貨升0.36%，報13489點。

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品　德銀：正展開內部調查

【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺　台積電︰持續與客戶緊密合作

道指上周五跌179點　港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩

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