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【美股開市】納指漲1.3%、蘋果升4%齊創新高　道指跌140點　GameStop升停（不斷更新）

股市 22:40 2021/01/25

分享：

美股市況不斷更新

美股長升長有，近日大批散戶入市，引發個別股份爆升，惟美股期貨則個別發展。步入業績期，4大焦點科技股蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）將於本周公布業績。與此同時，聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【瘋狂散戶】散戶爆買GameStop挾爆沽空機構後　最新目標係呢兩隻股票！

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成　沽空機構「認輸」噤聲

即市走勢︰

【22︰37】道指跌140點，報30856點；納指升1.3%，報13724點，續創新高；標指升0.28%，報3852點。

【22︰31】美股開市，納指升逾1%破頂，報13688點；道指跌47點；標指升0.31%。GameStop（美︰GME）升50%；黑莓（美︰BB）升31%。蘋果股價漲4%，創歷史新高。

【21︰06】道指期貨跌175點，報30734點；納指期貨升0.84%，報13474點。

【19︰20】個別散戶愛盤前暴漲，黑莓（美︰BB）升28%，報18美元；GameStop（美︰GME）升47.56%，報96美元。

【19︰18】美股期貨表現各異，道指期貨微升18點，報30927點；納指期貨升0.95%，報13489點；標指期貨升0.36%，報13489點。

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品　德銀：正展開內部調查

【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺　台積電︰持續與客戶緊密合作

道指上周五跌179點　港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成　獲逾9億美元融資避過破產危機　

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