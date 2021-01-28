【美股期貨】道指期貨靠穩升20點　Tesla盤前跌逾6%（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

美股隔晚下挫，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，道指瀉633點，美股期貨今早於亞洲時段個別發展，道指期貨微升20點，納指期貨跌近0.6%。美國今日將公布多項數據，第四季度GDP初值、12月商品貿易帳、第四季度個人消費支出物價指數、上周初領失業救濟人數、12月批發、零售庫存、12月諮商會領先指標、12月新屋銷售等。

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焦點新聞︰

【美國議息】聯儲局維持利率不變 鮑威爾︰談論縮減買債為時過早 對通脹保持耐心

即市走勢︰

【17︰01】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾6%，報808.5元。

【16︰15】道指期貨升20點，報30209點；標指期貨跌8點，報3735點；納指期跌74點或近0.6%，報13031點。

【13︰30】國際清算銀行（BIS）總經理Agustín Carstens警告，投資者必須意識到，比特幣崩潰只有時間問題。

【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題

【12︰19】道指期貨微跌1點，報30188點；標指期貨跌6點，報3738點；納指期跌36點或近0.3%，報13069點。

【12︰00】GameStop（美︰GME）盤後挫近16%；AMC（美︰AMC）盤後挫26.6%。

【11︰55】遊戲驛站GameStop（美：GME）連日爆升後，被視為引發散戶力量的網上討論區「r/WallStreetBets」成為市場關注，WallStreetBets在Reddit一度暫停開放近一小時，甚至被另一討論區Discord 下架。

【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注

【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂 網站無法訪問 德美利證券出手限制交易（第二版）

【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

【11︰05】Tesla（美：TSLA）公布2020年第四季及全年業績，雖然上季盈利增長逾1.3倍，惟仍遜於預期，Tesla股價盤後急挫5%。

【Tesla業績】Tesla上季盈利遜於市場預期 盤後急挫5%

【10︰35】蘋果（美：AAPL）受5G iPhone銷售推動，季度收入首破千億美元。

【iPhone12】蘋果季度收入首破千億美元 大中華銷售大增57%

【10︰30】外電報道，美國加州車輛管理局百度（美：BIDU）已獲加州批准，將進行無人駕駛測試。

【中概股】百度獲准開展無人駕駛測試

【09︰25】白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，華為等「不被信任的供應商」所製造的電訊設備，對美國及其盟邦構成安全威脅，將確保電信網路不會使用這類供應商的設備。

【華為禁令】拜登政府對華為態度未變 白宮：華為構成安全威脅

【08︰00】Facebook（美︰FB）公布業績，Facebook每股盈利3.88美元，較市場預期的3.22美元為高，Facebook績前跌3.5%，報272.14美元，盤後續跌近2%，報267美元。

【fb業績】Facebook季度業績勝預期 警告蘋果隱私更改將影響其業務

道指跌633點港股ADR跌517點 美滙指數升近0.5%

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1月27日（三）市況

聯儲局維持聯邦基金利率及買債規模不變，儲局主席鮑威爾表示，經濟仍遠未復甦，近期資產價格大升，是得益於疫苗推動樂觀情緒，美股在議息後跌勢加大，最多跌730點，收市跌633點，收報30303點。Tesla（美︰TSLA）業績遜預期，盤後約跌5%。另外，蘋果（美︰AAPL）、fb（美︰FB）亦於收市後公布業績。

即睇美股收市：

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當炒美股 收報 升幅 高斯電子KOSS 58.00 +480.0% GameStop 344.99 +133.1% Macy's 17.81 +12.4% Palantir 39.24 +10.9%

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【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂 白宫︰政府正監察GameStop的情況

【美國議息】聯儲局維持利率不變 鮑威爾︰談論縮減買債為時過早 對通脹保持耐心

【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

【美股業績】波音去年虧損達119億美元 盤前股價跌3.6%

【遊戲驛站GME】散戶沽注一擲爆買GameStop、GME盤前再升一倍 Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

即市走勢︰

【05︰00】道指跌633點，收報30303點，標指跌2.6%，收報3750點，納指跌2.6%，收報13270點。

【03︰55】道指跌618點，報30318點；標指跌2.56%；納指跌2.52%。

【03︰38】道指跌574點，報30362點；標指跌2.26%，報3762點；納指跌1.96%，報13358點。

【02︰40】道指跌327點，報30609點；納指跌1.16%，報13468點；標指跌1.45%，報3793點。

【00︰26】美股跌幅收窄，道指跌336點，報30600點；標指跌1.44%，報3794點；納指跌1.21%，報13461點。GameStop（美︰GME）升1.5倍，高見380美元。

【22︰44】道指跌503點，報30433點；納指跌2%；標指跌1.8%。

【22︰30】美股開市，道指跌347點，報30589點；納指跌1.36%；標指跌1.25%。

【21︰19】美股期貨跌勢加劇，道指期貨跌340點，報30502點；標指期貨跌1.23%；納指期貨跌0.95%。

【20︰32】道指期貨跌297點，報30545點；標指期貨跌1%，報3801點；納指期貨跌0.4%，報13429點。

【19︰55】道指期貨跌幅擴大至217點；納指期貨升0.06%；標指期貨跌0.6%。

【18︰56】道指期貨跌126點，報30716點；標指期貨跌0.26%；納指期貨升0.4%。

【16︰15】道指期貨跌82點，報30760點；標指期貨跌5點，報3837點；納指期貨升55點或0.4%，報13540點。

【15︰08】遊戲驛站GameStop（美：GME）大幅炒高，知名對沖基金管理者Michael Burry在Twitter 發文稱升幅「不自然、瘋狂和危險」，並標註美國證監執法部門。

【遊戲驛站GME】沽注一擲原型成散戶炒高GME理由 Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

【12︰17】道指期貨跌52點，報30790點；標指期貨跌3點，報3839點；納指期貨升63點或近0.5%，報13548點。

【12︰15】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在提高中國境外的iPhone、iPad、Mac和其他產品的產能。

【iPhone】蘋果擬將部分iPad及iPhone產能轉移至越南等東南亞國家

【10︰00】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）上季全球同店銷售下跌5%，差過預期的4.2%，每股派息45仙。

【美企業績】Starbucks星巴克上季盈利倒退3成 同店銷售跌5%遜預期

【07︰30】微軟（美︰MSFT）第二財季調整後每股收益2.03美元，超過市場預期的1.64美元；營收431億美元同比增長17%，超過市場預期的402億美元。

【美股業績】微軟業績勝預期 股價盤後急漲5%

美股偏軟道指跌22點 港股ADR升250點

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1月26日（二）市況

港股大跌，惟美股表現仍靠穩，道指期貨向上。美股業績期繼續，微軟（美︰MSFT）、AMD（美︰AMD）將於美股收市後公布業績。市場亦關注周三（27日）聯儲局議息結果，以及蘋果、Tesla、FB放榜。IMF上調今年環球經濟增長預期至5.5%。

微軟業績：雲業務加速

每股盈利：2.03美元；預估：1.64美元

第二季營收：431億美元；預估：402億美元

AMD業績：遊戲機晶片及伺服器晶片刺激盈利

經調整每股盈利：0.52美元；預估：0.47美元

第二季營收：32.4億美元；預估：30.3億美元

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當炒美股 收報 升幅 GameStop 146.88 +91.3% Nikola 25.64 +23.6% Macy's 15.85 +11.0% Twitter 49.68 +3.8%

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焦點新聞︰

【中美關係】渣打韋浩思：中美重返談判桌 中美關係將趨穩定

【美股業績】3M上季淨利潤增43% 銷售額及每股盈利均勝預期

【美股焦點】耳機生產商Koss股價曾漲1.3倍 據稱為Reddit散戶新目標

【美股焦點】黑莓盤前升22% 與百度加強自動駕駛技術合作

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30937點，跌22點，標指跌0.1%，收報3849點，納指跌0.1%，收報13626點。

【00︰57】美股缺方向，道指升11點，報30971點；納指跌0.07%；標指跌0.1%。

【00︰11】標指持平，報3854點；道指升2點，報30962點；納指升0.13%，報13653點。

【23︰40】美股升幅收窄，道指升54點，報31014點；標指升0.1%，報3858點；納指0.2%，13663點。

【22︰30】美股開市，道指升79點，報31039點；納指升0.44%；標指升0.32%。

【22︰00】道指期貨升68點，報30936點；標指期貨升0.14%，納指期貨持平。

【21︰06】道指期貨升74點，報30942點。

【19︰23】美股期貨缺方向，道指期貨升10點，報30878點；納指期貨跌0.27%；標指期貨跌0.11%。

【17︰08】GameStop（美︰GME）盤前升26.6%，報97.2美元。

【16︰21】道指期貨跌65點，報30803點；標指期貨跌12點，報3835點；納指期貨跌62點或近0.5%，報13413點。

【16︰00】瑞銀去年第四季純利增17.1億美元，按年增近1.4倍，遠好過市場預期的9.66億美元。

瑞銀第四季多賺逾一倍遠勝預期 首季擬斥11億美元回購

【15︰25】小鵬汽車（美：XPEV）總裁顧宏地接受彭博採訪表示， 公司計劃今年推出小鵬第三款汽車，計劃第四季度初開始交付，現正在升級P7轎車的操作系統。

【電動車】小鵬汽車擬今年推出第三款汽車 最快第四季交付

【15︰08】韓國媒體報道，Tesla（美：TSLA）已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛晶片協議，有望於今年第4季度開始生產，並在明年正式投入使用。

【Tesla】電動車Tesla據報擬夥三星開發5nm自動駕駛晶片

【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車 或成Tesla股價再上的新動力？

【12︰14】道指期貨跌114點，報30754點；標指期貨跌15點，報3833點；納指期貨跌46點或近0.4%，報13428點。

【12︰05】蘋果（美﹕AAPL）公布人事調動，現任蘋果硬件工程高級副總裁Dan Riccio將被調派至負責「新項目」，John Ternus將接替硬件工程高級副總裁一職。外界猜測，Dan Riccio或將負責早前市場消息流傳的蘋果首款電動車Apple Car。

【Apple Car】蘋果調任M1晶片工程高層負責「新項目」 疑為Apple Car鋪路？

【10︰50】台積電（美：TSM）因疫情隔離多名工人。

【台灣疫情】台積電TSM因疫情隔離多名工人

【09︰35】《日經新聞》引述消息人士報道，台積電TSMC（台：2330） 等台灣晶片代工商正考慮最快2月下旬起將汽車晶片加價，幅度最高達15%。

【汽車缺芯】台積電TSMC傳下月汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺

【08︰15】美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）獲得美國參議院確認為美國第78任財政部長，成為首位女性財長。

耶倫獲參議院過半票數通過 確認為美國首位女性財長

【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂 春節年貨概念熱炒

【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構 即市曾再升145% 美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

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1月25日（一）市況

美股收市回穩，一度跌432點的道指，收市僅跌36點，納指亦倒升0.7%，資金再度押注科技股，蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）創新高，高見900.39美元，Zoom亦同樣有好表現，波音及航空股下跌，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對美國為了讓更多人接種疫苗，而推遲第二劑疫苗時間感到憂慮，亦同時憂慮現有疫苗難以對抗變種病毒株。

另外，近日大批散戶入市，亦引發GameStop（美︰GME）等個別股份爆升。聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果。

即睇美股收市：

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當炒美股 收報 收市升幅 即市最大升幅 蘋果 142.92 +2.8% +4.3% Telsa 880.80 +4.0% +6.3% Palantir 36.44 +11.8% +21.5% GameStop 76.77 +18.1% +144.9% Macy's 14.27 +10.8% +22.2%

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焦點新聞︰

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【瘋狂散戶】散戶爆買GameStop挾爆沽空機構後 最新目標係呢兩隻股票！

【美股前瞻】業績期來襲 蘋果微軟Tesla本周放榜 聯儲局周三議息

【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成 沽空機構「認輸」噤聲

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【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成 獲逾9億美元融資避過破產危機

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30960點，跌36點，標指升0.4%，收報3855點，納指升0.7%，收報13635點。

【01︰22】道指跌189點，報30807點；納指跌0.17%；標指跌0.3%。

【00︰46】道指跌幅收窄，暫跌194點或0.6%，報30802點；標指跌26點，報3815點；納指升4點，報13547點。特斯拉早段勁飈6.3%創900美元新高後有回吐，暫升2.5%，報868美元

【00︰12】道指曾跌432點，低見30564點。

【00︰04】道指跌幅擴大至360點，納指亦跌0.5%。

【00︰01】美股走低，道指跌253點，報30743點；納指升幅抹平；標指跌0.31%。

【23︰23】道指跌80點，報30916點；標指升0.42%，報3857點；納指升1.25%，報13712點。

【23︰18】道指跌105點，納指升1.2%。

【22︰37】道指跌140點，報30856點；納指升1.3%，報13724點，續創新高；標指升0.28%，報3852點。

【22︰31】美股開市，納指升逾1%破頂，報13688點；道指跌47點；標指升0.31%。GameStop（美︰GME）升50%；黑莓（美︰BB）升31%。蘋果股價漲4%，創歷史新高。

【21︰06】道指期貨跌175點，報30734點；納指期貨升0.84%，報13474點。

【19︰20】個別散戶愛盤前暴漲，黑莓（美︰BB）升28%，報18美元；GameStop（美︰GME）升47.56%，報96美元。

【19︰18】美股期貨表現各異，道指期貨微升18點，報30927點；納指期貨升0.95%，報13489點；標指期貨升0.36%，報13489點。

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品 德銀：正展開內部調查

【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺 台積電︰持續與客戶緊密合作

道指上周五跌179點 港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩