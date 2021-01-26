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【美股期貨】道指期貨跌65點　GameStop盤前續升26%（不斷更新）

股市 17:09 2021/01/26

分享：

美股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，歐美疫情嚴峻，加上業績公布進入高峰期，道指收報30960點，跌36點。美股期貨今早於亞洲時段向下，道指期貨跌65點，納指期貨跌近0.5%。美國今日將公布11月S&P/CS20座大城市房價指數、11月房價指數、1月諮商會消費者信心指數、1月里奇蒙德聯儲製造業指數。另外，微軟（美︰MSFT）將於收市後公布業績。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【中美關係】渣打韋浩思：中美重返談判桌　中美關係將趨穩定

即市走勢︰

【17︰08】GameStop（美︰GME）盤前升26.6%，報97.2美元。

【16︰21】道指期貨跌65點，報30803點；標指期貨跌12點，報3835點；納指期貨跌62點或近0.5%，報13413點。

【16︰00】瑞銀去年第四季純利增17.1億美元，按年增近1.4倍，遠好過市場預期的9.66億美元。

瑞銀第四季多賺逾一倍遠勝預期　首季擬斥11億美元回購

【15︰25】小鵬汽車（美：XPEV）總裁顧宏地接受彭博採訪表示，公司計劃今年推出小鵬第三款汽車，計劃第四季度初開始交付，現正在升級P7轎車的操作系統。

【電動車】小鵬汽車擬今年推出第三款汽車　最快第四季交付

【15︰08】韓國媒體報道，Tesla（美：TSLA）已跟三星電子簽訂研發5nm純自動駕駛晶片協議，有望於今年第4季度開始生產，並在明年正式投入使用。

【Tesla】電動車Tesla據報擬夥三星開發5nm自動駕駛晶片

【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車　或成Tesla股價再上的新動力？

【12︰14】道指期貨跌114點，報30754點；標指期貨跌15點，報3833點；納指期貨跌46點或近0.4%，報13428點。

【12︰05】蘋果（美﹕AAPL）公布人事調動，現任蘋果硬件工程高級副總裁Dan Riccio將被調派至負責「新項目」，John Ternus將接替硬件工程高級副總裁一職。外界猜測，Dan Riccio或將負責早前市場消息流傳的蘋果首款電動車Apple Car。

【Apple Car】蘋果調任M1晶片工程高層負責「新項目」　 疑為Apple Car鋪路？

【10︰50】台積電（美：TSM）因疫情隔離多名工人。

【台灣疫情】台積電TSM因疫情隔離多名工人

【09︰35】《日經新聞》引述消息人士報道，台積電TSMC（台：2330）  等台灣晶片代工商正考慮最快2月下旬起將汽車晶片加價，幅度最高達15%。

【汽車缺芯】台積電TSMC傳下月汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺

【08︰15】美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）獲得美國參議院確認為美國第78任財政部長，成為首位女性財長。

耶倫獲參議院過半票數通過　確認為美國首位女性財長

【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂　春節年貨概念熱炒

【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構　即市曾再升145%　美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

 

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1月25日（一）市況

美股收市回穩，一度跌432點的道指，收市僅跌36點，納指亦倒升0.7%，資金再度押注科技股，蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）創新高，高見900.39美元，Zoom亦同樣有好表現，波音及航空股下跌，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對美國為了讓更多人接種疫苗，而推遲第二劑疫苗時間感到憂慮，亦同時憂慮現有疫苗難以對抗變種病毒株。

另外，近日大批散戶入市，亦引發GameStop（美︰GME）等個別股份爆升。聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果。

即睇美股收市：

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    +2
當炒美股 收報 收市升幅 即市最大升幅
蘋果 142.92 +2.8% +4.3%
Telsa 880.80 +4.0% +6.3%
Palantir 36.44 +11.8% +21.5%
GameStop 76.77 +18.1% +144.9%
Macy's 14.27 +10.8% +22.2%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【瘋狂散戶】散戶爆買GameStop挾爆沽空機構後　最新目標係呢兩隻股票！

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成　沽空機構「認輸」噤聲

【中概股】拼多多股價漲逾13%破頂　春節年貨概念熱炒

【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成　獲逾9億美元融資避過破產危機　

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30960點，跌36點，標指升0.4%，收報3855點，納指升0.7%，收報13635點。

【01︰22】道指跌189點，報30807點；納指跌0.17%；標指跌0.3%。

【00︰46】道指跌幅收窄，暫跌194點或0.6%，報30802點；標指跌26點，報3815點；納指升4點，報13547點。特斯拉早段勁飈6.3%創900美元新高後有回吐，暫升2.5%，報868美元

【00︰12】道指曾跌432點，低見30564點。

【00︰04】道指跌幅擴大至360點，納指亦跌0.5%。

【00︰01】美股走低，道指跌253點，報30743點；納指升幅抹平；標指跌0.31%。

【23︰23】道指跌80點，報30916點；標指升0.42%，報3857點；納指升1.25%，報13712點。

【23︰18】道指跌105點，納指升1.2%。

【22︰37】道指跌140點，報30856點；納指升1.3%，報13724點，續創新高；標指升0.28%，報3852點。

【22︰31】美股開市，納指升逾1%破頂，報13688點；道指跌47點；標指升0.31%。GameStop（美︰GME）升50%；黑莓（美︰BB）升31%。蘋果股價漲4%，創歷史新高。

【21︰06】道指期貨跌175點，報30734點；納指期貨升0.84%，報13474點。

【19︰20】個別散戶愛盤前暴漲，黑莓（美︰BB）升28%，報18美元；GameStop（美︰GME）升47.56%，報96美元。

【19︰18】美股期貨表現各異，道指期貨微升18點，報30927點；納指期貨升0.95%，報13489點；標指期貨升0.36%，報13489點。

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品　德銀：正展開內部調查

【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺　台積電︰持續與客戶緊密合作

道指上周五跌179點　港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩

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