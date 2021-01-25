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【美股期貨】道指期貨升83點　納指期貨升0.7%（不斷更新）

股市 12:19 2021/01/25

分享：

美股市況不斷更新

美股上周五個別發展，市場續關注拜登政府的財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，道指跌179點；納指升12點輕微創收市新高。美股期貨今早於亞洲時段上揚，道指期貨升83點，納指期貨升0.7%。美國今日將公布12月芝加哥聯儲全國活動指數、1月達拉斯聯儲製造業活動指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成　沽空機構「認輸」噤聲

即市走勢︰

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品　德銀：正展開內部調查

【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺　台積電︰持續與客戶緊密合作

道指上周五跌179點　港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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