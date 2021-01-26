【美股市況】Tesla收市升4%曾越900美元關　蘋果升3%道指僅跌36點（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

美股收市回穩，一度跌432點的道指，收市僅跌36點，納指亦倒升0.7%，資金再度押注科技股，蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）創新高，高見900.39美元，Zoom亦同樣有好表現，波音及航空股下跌，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）對美國為了讓更多人接種疫苗，而推遲第二劑疫苗時間感到憂慮，亦同時憂慮現有疫苗難以對抗變種病毒株。

另外，近日大批散戶入市，亦引發GameStop（美︰GME）等個別股份爆升。聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果。

即睇美股收市：

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當炒美股 收報 收市升幅 即市最大升幅 蘋果 142.92 +2.8% +4.3% Telsa 880.80 +4.0% +6.3% Palantir 36.44 +11.8% +21.5% GameStop 76.77 +18.1% +144.9% Macy's 14.27 +10.8% +22.2%

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即市走勢︰

【05︰00】道指收報30960點，跌36點，標指升0.4%，收報3855點，納指升0.7%，收報13635點。

【01︰22】道指跌189點，報30807點；納指跌0.17%；標指跌0.3%。

【00︰46】道指跌幅收窄，暫跌194點或0.6%，報30802點；標指跌26點，報3815點；納指升4點，報13547點。特斯拉早段勁飈6.3%創900美元新高後有回吐，暫升2.5%，報868美元

【00︰12】道指曾跌432點，低見30564點。

【00︰04】道指跌幅擴大至360點，納指亦跌0.5%。

【00︰01】美股走低，道指跌253點，報30743點；納指升幅抹平；標指跌0.31%。

【23︰23】道指跌80點，報30916點；標指升0.42%，報3857點；納指升1.25%，報13712點。

【23︰18】道指跌105點，納指升1.2%。

【22︰37】道指跌140點，報30856點；納指升1.3%，報13724點，續創新高；標指升0.28%，報3852點。

【22︰31】美股開市，納指升逾1%破頂，報13688點；道指跌47點；標指升0.31%。GameStop（美︰GME）升50%；黑莓（美︰BB）升31%。蘋果股價漲4%，創歷史新高。

【21︰06】道指期貨跌175點，報30734點；納指期貨升0.84%，報13474點。

【19︰20】個別散戶愛盤前暴漲，黑莓（美︰BB）升28%，報18美元；GameStop（美︰GME）升47.56%，報96美元。

【19︰18】美股期貨表現各異，道指期貨微升18點，報30927點；納指期貨升0.95%，報13489點；標指期貨升0.36%，報13489點。

【12︰14】道指期貨升83點，報30992點；標指期貨升15點，報3849點；納指期貨升97點或0.7%，報13458點。

【12︰01】外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。

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【07︰30】外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

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道指上周五跌179點 港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩