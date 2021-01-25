【港交所股價】北水買貨150億　港交所午後曾升8%破頂、高盛再升目標價

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港股今早再發力，強勢股輪流破頂，港交所 （00388） 再度破頂。港交所股價午後升幅一度達8%，最新升7.3%，報548元，成交48億元。港股通年初至今淨買入港股規模龐大，港股通今日再次買貨逾100億元。港交所淡友－高盛月內第二度調升目標價，因應港股年初以來成交活躍，上調港交所盈利預測，繼而將目標價由380元升至400元，惟維持「沽售」評級。
高盛重申，認為港交所估值過高，已反映港股中線成交額持續創新高。
至下午2時40分，港股通淨買入149億元，買入成交共452億元，沽出成交共303億元，佔港股雙邊買賣約16%。
上交所科創板A股2月1日納滬股通，可見【下一頁】
港股通年初連續14個交易日淨買貨逾100億元，上周五輕微回落至94億元。
計及今日半日成交，港股通年初至今買入規模達2425億元，相當於2020年淨買入總額的36%。
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編輯：麥德銘