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【港交所股價】北水今買貨192億　港交所收市升8%破頂、高盛再升目標價

股市 16:13 2021/01/25

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【港交所股價】北水買貨重逾100億　港交所破頂

港股今早再發力，強勢股輪流破頂，港交所 （00388） 再度破頂。港交所股價收市升幅達8%，收報553元，成交64億元。港股通年初至今淨買入港股規模龐大，港股通今日再次買貨逾100億元。港交所淡友－高盛月內第二度調升目標價，因應港股年初以來成交活躍，上調港交所盈利預測，繼而將目標價由380元升至400元，惟維持「沽售」評級。

高盛重申，認為港交所估值過高，已反映港股中線成交額持續創新高。

港股通周一（25日）淨買入192億元，買入成交共545億元，沽出成交共353億元，佔港股雙邊買賣約16%。

上交所科創板A股2月1日納滬股通，可見【下一頁】

港股通年初連續14個交易日淨買貨逾100億元，上周五輕微回落至94億元。

計及今日全日成交，港股通年初至今買入規模達2504億元，相當於2020年淨買入總額的37%。

追縱【北水大時代】最新消息

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 港股通 香港交易及結算所有限公司
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