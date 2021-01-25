【港交所股價】北水今買貨192億 港交所收市升8%破頂、高盛再升目標價
股市 16:13 2021/01/25
港股今早再發力，強勢股輪流破頂，港交所 （00388） 再度破頂。港交所股價收市升幅達8%，收報553元，成交64億元。港股通年初至今淨買入港股規模龐大，港股通今日再次買貨逾100億元。港交所淡友－高盛月內第二度調升目標價，因應港股年初以來成交活躍，上調港交所盈利預測，繼而將目標價由380元升至400元，惟維持「沽售」評級。
高盛重申，認為港交所估值過高，已反映港股中線成交額持續創新高。
港股通周一（25日）淨買入192億元，買入成交共545億元，沽出成交共353億元，佔港股雙邊買賣約16%。
上交所科創板A股2月1日納滬股通，可見【下一頁】
港股通年初連續14個交易日淨買貨逾100億元，上周五輕微回落至94億元。
計及今日全日成交，港股通年初至今買入規模達2504億元，相當於2020年淨買入總額的37%。
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編輯：麥德銘