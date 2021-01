【拜登上任】白宮批特朗普政府 無制定疫苗分配計劃

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,美國總統拜登承諾上任百日可為民眾接種1億劑新冠疫苗,外界關注新冠疫苗接種進度。白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)批評特朗普政府未有制定新冠疫苗分配計劃,導致美國的新冠疫苗分配進度落後。

特朗普(Donald Trump)政府當初的目標,是於去年底可為2,000萬美國人接種新冠疫苗,但進度卻大幅落後。

克萊恩周日(24日)表示:

我們進駐白宮時發現並不存在分配疫苗的程序,尤其除了療養院及醫院之外,甚至包括整個社區。

(The process to distribute the vaccine, particularly outside of nursing homes and hospitals out into the community as a whole, did not really exist when we came into the White House.)