【拜登上任】白宮批特朗普政府 無制定疫苗分配計劃

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國總統拜登承諾上任百日可為民眾接種1億劑新冠疫苗，外界關注新冠疫苗接種進度。白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）批評特朗普政府未有制定新冠疫苗分配計劃，導致美國的新冠疫苗分配進度落後。

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特朗普（Donald Trump）政府當初的目標，是於去年底可為2,000萬美國人接種新冠疫苗，但進度卻大幅落後。

克萊恩周日（24日）表示：

我們進駐白宮時發現並不存在分配疫苗的程序，尤其除了療養院及醫院之外，甚至包括整個社區。 （The process to distribute the vaccine, particularly outside of nursing homes and hospitals out into the community as a whole, did not really exist when we came into the White House.）

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克萊恩指出由於特朗普政府欠缺疫苗分配計劃，雖然已有數百萬劑疫苗分發到全國各地，但只有約一半可獲得配送。他強調要讓民眾真正可接種疫苗的過程艱巨，也體現國家在落後，因此拜登（Joe Biden）政府將會努力加強進度。

拜登上周已簽署一系列行政命令，包括針對新冠疫苗分發這方面。拜登更計劃與各州和地方政府合作，在會議中心、體育館等大型設施設立疫苗接種點，並會安排來自聯邦機構、軍隊及連鎖藥房的醫護人員協助接種，以擴大疫苗接種規模。

責任編輯：鄭錦玲