【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？

汽車用半導體供應緊張，據日經新聞報道，最新情況是台積電等企業正擬加價最多15%，主要是車載半導體。定價權由汽車廠商轉移至台積電等半導體化工商。

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台積電加價計劃料最快自2月下旬至3月分階段實施。除了台積電外，全球排名第4位的聯華電子（UMC）等台灣半導體代工廠商，已向荷蘭NXP Semiconductors及日本Renesas Electronics等專門汽車半導體廠商提出加價。相信他們亦會把價格上漲轉嫁至汽車生產商，如豐田、大眾等。

德國、美國及日本曾請求台灣協助

日前日本媒體已報道，自去年底，台灣從各國的外交渠道接到增加半導體供應的請求，包括來自生產大量汽車的德國、美國及日本。各國因製造業零件短缺而向個別國家及地區尋求增產協助，實屬罕見。

而台灣經濟部已要求半導體企業增加產能，包括敦促世界最大半導體代工廠商台積電（TSMC）和世界第4大的聯華電子（UMC）等加快汽車半導體的增產計劃。

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加價難解半導體短缺困境？

報道引述台積電回覆，指出應對汽車半導體需求是最優先事項，將繼續與汽車相關企業緊密合作，提供支援以滿足需求。

不過， 快速增加半導體產量並不容易。汽車半導體的利潤空間較小，又可能出現供過於求、價格迅速下跌的風險。雖然各半導體企業出現向汽車生產商加價1至2成的趨勢，但半導體短缺的問題仍無法迅速緩和。

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責任編輯：葉泳珊