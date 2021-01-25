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【半導體缺貨】全球車廠晶片短缺　日、美、德請求台灣政府協助增產

商業 12:10 2021/01/25

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全球半導體面臨短缺，甚至各大車廠因零件不足，無奈減產、暫停生產。據日本經濟新聞報道，日本、德國及美國正在請求台灣協助半導體增產。

【晶片荒】半導體不足　豐田汽車部分生產線停工　減產最多3成

汽車用半導體在全球的供應不足，據報道指，台灣當局的相關人士透露，自去年底，台灣從各國的外交渠道接到增加半導體供應的請求。據稱已接到有大量汽車生產的德國、美國及日本的請求。各國因製造業零件短缺而向個別國家及地區尋求增產協助，實屬罕見。

據該報道指，台灣經濟部已要求半導體企業增加產能，包括敦促世界最大半導體代工廠商台積電（TSMC）和世界第4大的聯華電子（UMC）等加快汽車半導體的增產計劃。

報道引述台積電回覆，指出應對汽車半導體需求是最優先事項，將繼續與汽車相關企業緊密合作，提供支援以滿足需求。

不過， 快速增加半導體產量並不容易。汽車半導體的利潤空間較小，又可能出現供過於求、價格迅速下跌的風險。雖然各半導體企業出現向汽車生產商加價1至2成的趨勢，但半導體短缺的問題仍無法迅速緩和。

【創新科技】台灣擬2年內投放21億　吸引物聯網、半導體產業等外資

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責任編輯：葉泳珊

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