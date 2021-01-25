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【樓市調控升級】深圳房地產政策再加辣　違約者三年不能買房

股樓投資 12:23 2021/01/25

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國內一綫城市房價上漲壓力猶在，於是深圳樓市措施再加辣，當局推出「關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知」共八條舉措，明確嚴查購房人身份和資金來源。

【3690美團】美團股價突破400元 獲野村升目標價3成至452元，請按【見下頁

通知明確指出，啟用「購房意向登記系統」，購買新建商品住房的人須登錄「購房意向登記系統」，所登記信息必須真實有效，與認購環節提供的書面材料一樣。房地產開發商只能凍結進入公證搖號控制範圍購房人的認籌金，且認籌金必須凍結在購房人的本人賬戶內。未成功選房的，認籌金須在三個工作日內解凍。

【新股IPO】快手1024明日起招股 集資額加碼 引10名基石投資者 國際配售初步已錄足額認購，請按【見下頁

嚴格審查購房人資格，包括購房人的有效身份證明、戶籍、婚姻狀況及家庭成員證明材料；購房人的社會保險或個稅清單材料；購房人的收入證明、徵信報告、購房款來源以及近一年及以上的銀行流水單。

嚴厲打擊違規行為方面，通知明確購房人不得採取弄虛作假、隱瞞真實情況，或者提供虛假證明材料等方式申購商品住房。如果違反將停止相關人員使用深圳「購房意向登記系統」及合同網簽系統三年。

【延伸閱讀】新股IPO：快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？ 招股前告訴你的五大不可不知，請按【見下頁

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記者：林衛

 

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