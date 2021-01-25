【香港零售】香港零售管理協會：對港上半年零售市道感悲觀

零售銷售總額已經連續下跌22個月。鑒於新冠疫情持續反覆，旅客難以於短期内來港，香港零售管理協會指，對今年上半年零售市道感到悲觀，預料經營環境將十分嚴峻。

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香港零售管理協會表示，如果第四波疫情逐漸減退、而社會並没有爆發第五波疫情、以及旅遊業仍未通關的情況下，預測今年上半年零售銷售總額，將會與去年同期相約，表現大致持平，甚或有機會錄得介乎正負單位數的升跌。

若今年上半年與去年持平，則零售銷售總額對比正常年份的2019年同期，跌幅將達兩至三成; 與2018年上半年比較，跌幅更高達三成半。

憂傳統購物旺區失去吸引力



協會又提到，零售商目前的營運成本，特別是租金以及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平。 隨著「保就業計劃」資助完結，零售業將會出現裁員以及倒閉潮，協會亦憂慮傳統購物旺區，如尖沙咀、銅鑼灣以及旺角，將出現大量吉舖，難以像以往般興旺，吸引力將會大大減退。



美元弱勢致銷貨成本增加

另一方面， 由於美元持續弱勢，零售商的銷貨成本勢必增加，尤其是來自歐洲、特別是内地的貨品。然而，面對市民消費信心疲弱，零售商同時亦要採取大幅度減價推廣，無疑是對零售商的雙重打擊。

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責任編輯：蘇穎琪