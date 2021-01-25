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【新冠疫苗】歐盟促藥廠履約提供足夠疫苗 否則採取法律行動

環球社會熱點 12:24 2021/01/25

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新冠肺炎肆虐全球，在歐洲各國紛紛加快新冠疫苗接種速度之際，牛津疫苗和輝瑞（Pfizer） 疫苗生廠商均表示，需要減少新冠疫苗供應數量，引發歐洲多國對推動新冠疫苗接種計劃的憂慮。歐盟要求各生產新冠疫苗的藥廠履行合約，警告會採取法律手段，並指官員回應新冠疫苗延誤的態度強硬。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周日（24日）在接受傳媒採訪時表示，歐盟會要求藥廠履行就新冠疫苗供應達成的合約，警告將會採取法律手段。他沒有透露若藥廠未能履行合約，會否有制裁措施。

英國警告接種兩劑新冠疫苗後 仍可傳播病毒給他人 【下一頁】

米歇爾表示歐盟會要求藥廠，公開疫苗延遲交付的原因。他同時強調歐盟以強硬態度回應交付延誤的問題，指歐盟官員在和輝瑞的會議上，激動得用拳頭敲擊桌子。最終，輝瑞將幾周的延誤，改為減慢交貨速度。

上周五（22日）牛津疫苗藥廠阿斯利康（AstraZeneca）宣佈，由於工廠生產問題，未能向歐盟提供合約交付目標數字，有媒體報道將大減6成。輝瑞上周亦宣佈因工廠需要翻新，需要減慢向歐盟交付疫苗的速度。

供應歐盟量少6成 據報僅交付3100萬劑牛津疫苗 【下一頁】

歐盟現時目標直至8月，為70%成年人口完成接種。歐盟現時只有輝瑞，和美國Moderna疫苗獲准使用，但歐盟已向阿斯利康訂購3億劑牛津疫苗，更可能會增購1億劑。

責任編輯：李俊儀

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