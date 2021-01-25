【搵食艱難？】專業人士薪酬調查：7成人想轉工  4成人預計加薪

國際專業人士招聘顧問公司華德士（Walters）於周一(25日）發布《薪酬調查2021》，指本年度香港就業巿場因疫情變保守，並加速步向數碼化。華德士大中華區董事總經理梅德基表示：「2021年僱主及僱員對科技及靈活工作的期望將繼續提高。大灣區發展規劃及5G發展將加快香港初創企業以及創科發展，從而帶動對科技專才的需求。」

報告結果顯示，最受僱員歡迎的工作模式包括彈性上班時間、50%遙距工作和增加電子科技使用度。市場傾向數碼化的工作環境，因此人力資源人才須裝備相關科技知識。現時，三大首要技能分別是：遙距人才招聘及入職培訓、僱員培訓發展、掌握科技應用，以便進行遙距聘請和內部訓練。僱主正尋求具轉型經驗的人事業務夥伴，從而配合各行業間數據轉型的趨勢。另外，越來越多企業開始意識到僱主品牌建設的價值，因此需要具有品牌管理經驗的人才。

以下是該報告部份重點：

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責任編輯：鄭靜珊