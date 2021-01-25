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今日推介鴻騰精密 | 領展、移卡、中國中冶、中煤能源及北京汽車最新部署（立即觀看）

股市 12:48 2021/01/25

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恒生指數中午收報30057點，升609點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介鴻騰精密 （06088） ，另亦會分析領展房產基金 （00823） 、移卡 （09923） 、中國中冶 （01618） 、中煤能源 （01898） 及北京汽車 （01958） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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經濟 股票 移卡（09923） 中國中冶（01618） 中煤能源（01898） 北京汽車（01958） 石鏡泉 領展房產基金（00823）

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