【WhatsApp更新】Android版WhatsApp更新後　將不能再使用Google相機快捷分享功能

▲ 近日Android版WhatsApp又被爆更新到最新版本後，WhatsApp的Google相機快捷分享Social Share功能已完全消失，令用家相當不便。

WhatsApp早前因宣佈用戶的資料將要與Facebook強制共享後，觸發「社交平台移民潮」。雖然WhatsApp其後宣布政策將延期推行，惟仍引起大批用家不滿。在事件發酵同時，近日Android版WhatsApp又被爆更新到最新版本後，WhatsApp的Google相機快捷分享Social Share功能已完全消失，令用家相當不便。

【中小企教室】社交平台MeWe一夜爆紅 商戶可自建專頁吸客（附教學）

【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑 Signal加密真的更好？（附比較表）

據外國科技網站9To5Google報道，早前WhatsApp推出Android 2.21.1.13版本更新，有網民發現安裝最新版本後，以往拍照後用於直接分享到社交平台如WhatsApp的快捷分享選擇，已突然消失。但分享至其他社交媒體如Facebook、Facebook Messenger等都還存在，暫未知僅是Facebook服務錯誤還是有意刪除。

與此同時，WhatsApp競爭對手Signal近日就積極測試更多新功能，包括：對話背景、狀態、動態貼圖、群組通話等，所有功能均與WhatsApp十分相似，相信是為了可讓WhatsApp用家更快習慣，並更快取代WhatsApp。

【保障私隱】Facebook開放站外動態資訊 教你逐步刪除紀錄保平安

責任編輯：曾曉汶