【騰訊700】騰訊傳落實收購 加拿大遊戲製作商Klei大部分股權

近期傳出正進行大規模借貸,準備收購遊戲業務的科網巨頭騰訊(00700)即傳出手消息。製作《Don't Starve》遊戲作品的加拿大遊戲廠商Klei Entertainment 近日在官方論壇宣布, 已向騰訊出售大部分股權。完成收購後, Klei 在作品開發和人才招募上仍擁有經營自主權。騰訊今日再創新高, 截至中午收報748.5元大升8%。

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騰訊近年先後買入多間海外遊戲廠商, 包括Riot Games, Supercell, Funcom, Sharkmob, 樂遊科技等, 並先後入股動視暴雪, 育碧, Krafton等知名大廠。

其中, 開發遊戲《絕地求生》（PUBG）的開發商Krafton日前傳出擬於今年在韓國上市。報道引述當地券商報告指，公司上市後估值將達272億美元（約2121億元），料公司將可集資109億美元（約850億元）。報告又估計，公司今年年初將會正式進行新股發售。

消息指出，Krafton目前主要收入來源為絕地求生，公司去年首三季度錄得11億美元收入。報道又指，截至去年9月，騰訊持有Krafton16％股權，公司創始人張炳圭持股１７％，公司首席執行官、PUBG製作人金昌漢持股１﹒５％，據報騰訊曾多次想收購Krafton，但未有成事。

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