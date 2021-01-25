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【快手IPO】快手1024明日招股 入場費11616元　集資最多420億 集資規模超京東

股樓投資 11:33 2021/01/25

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短視頻平台快手科技 （新上市編號：1024）終於正式登場！

快手一如市場預期於明日（26日）至周五（29日）招股，股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。

快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

不過入場門檻則較之前市傳的為高，之前盛傳招股價最高93元，每手50股。快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

快手下周招股你準備好未？ 多間券商先為你預留逾千億元孖展額，見【下一頁】

是次集資所得，其中35%將用於增強生態系統；30%將用於加強研發及技術能力；25%將用於選擇性收購或投資，10%將用於營運資金及一般企業用途。

快手招股即 一文看清下周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務，見【下一頁】

快手引入了約10名基石投資者，包括Capital Group、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司（GIC）、景順、富達、貝萊德、加拿大退休金計畫投資局（ CPP Investments）、博裕資本、 MSAL 及MSIM，以及阿布達比投資局（ADIA）。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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