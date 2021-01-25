【新股IPO】快手科技IPO美資基石投資者佔一半　快手如何說潛在制裁風險？

▲ 快手IPO有10名投資者，不論以數目或金額，都有一半是美國投資者

內地短視頻社交平台快手科技 （新上市編號：01024） 周二（26日）起招股，快手科技為內地第二大短視頻及直播平台，僅次於字節跳動旗下的抖音。即使字節跳動旗下「TikTok」去年成為美國特朗普政府的針對對象，但業務集中在中國內地的快手科技，繼續成為美國大型投資機構寵兒。快手科技IPO 10名基石投資者中，5家屬美資機構，合計投資額達13.9億美元，佔快手IPO集資額約4分之1。

快手在內地日活躍用戶達3.05億戶，平均每日使用時長達86分鐘，月活躍用戶更達7.69億戶。相對而言，字節跳動在內地有4.26億日活躍用戶，平均使用時長達92.2分鐘。

快手招股入場費11616元 集資規模勝京東，可見【下一頁】

快手科技市值最多達4783億 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

圖看快手科技招股重點

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快手科技10名基石投資者中，Capital Group、景順、富達國際、貝萊德、摩根士丹利旗下MSAL 及MSIM，都屬於美資投資機構，當中Capital Group（資本集團）更是單一最大基石投資者，出資5億美元。

美國去年要求TikTok 從字體跳動分拆，事件尚未完結，面對潛在中美角力，快手在招股書風險因素上提及，公司在中國及若干境外地區經營，若政府對數據私隱及數據安全威脅指控所採取的行動可能會對快手業務有不利影響。

大行估計快手估值

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快手、抖音為內地最大短視頻社交平台，收入模式不盡相同，詳情可見【下一頁】

快手旗下App 去年在印度下架

快手續指，相關政府行動及日後針對中國視頻內容、社交媒體或科技公司的營運施加的不利限制可能削減快手向海外市場擴張的機會，從而對快手業務造成重大不利影響。

美國制裁名單不斷，快手坦言，若美國經濟制裁禁止向美國經濟制裁針對的國家、政府及個人供應產品及服務，而英國金融制裁及歐盟制裁亦有類似制度，但強調過往並無發現平台有任何用戶似乎位於任何政府經濟制裁的目標國家。

除了潛在美國風險，快手指出，印度政府去年兩度要求逾200款中資應用程式下架，旗下Kwai、UVideo和Snack Video都成為對象。

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編輯：麥德銘