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【特朗普卸任】赴海湖莊園後掀退會潮 會員擔心上新聞

環球社會熱點 11:02 2021/01/25

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前美國總統特朗普卸任後，便前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）渡假。有美媒報道指，大批海湖莊園會員打算退出會籍，勢影響特朗普的自家生意。報道指，該些海湖莊園會員表示，不想與特朗普扯上關係。

曾撰寫過海湖莊園相關書籍的利默（Laurence Leamer）於MSNBC節目受訪時透露，很多海湖莊園會員正取消其會籍，形容海湖莊園的情況「令人沮喪」（dispirited）。

駐守國會軍人被迫瞓停車場 拜登捱轟後致歉（多圖） 【下一頁】

利默指，很多會員擔心自己可能會上新聞，不想與特朗普扯上任何關係。另外，特朗普的人氣下滑，亦令很多會員都不想再前往海湖莊園。

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海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘，於1985年獲特朗普以1,000萬美元（約7,800萬港元）的價格購入。海湖莊園會籍每年為20萬美元（約156萬港元）。

特朗普卸任後首度發聲指將會做些事 「但不是現在」 【下一頁】

不過，即使海湖莊園在特朗普旗下，根據特朗普當年與棕櫚灘政府簽署的協議，海湖莊園不能用作全天候住所。該協議列明，特朗普家庭及海湖莊園近500名會員每次不可逗留超過7日，每年則不能逗留超過21日。

責任編輯：林嘉莉

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