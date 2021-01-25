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【美團3690】美團股價突破400元 獲野村升目標價3成至452元

股樓投資 12:18 2021/01/25

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美團（03690）股價衝破400元大關，今早更曾上試407.6元，創上請新高。現價升6%，報403元，成交61億元，暫時美團連升6個交易日。

野村發表研究報告指，社區團購的市場巨大，即使現時投資令美團短期遭遇盈利陣痛，但可帶來長期回報。該行予美團「買入」評級，並將目標價由342元上調至452元。

淨流入再破紀錄 北水狂沽吉利  詳情請看[下一頁]

野村料，美團上季收入按季升31%至370億元（人民幣，下同），但公司自去年第四季加大在社區團購業務「美團優選」的投資，所以令盈利能力受壓，料上季Non-GAAP經營溢利率將錄得負7.1%。

【快手IPO】快手1024明日招股 入場費11616元　集資最多420億 集資規模超京東  詳情請看[下一頁]

該行又預期，美團新業務上季收入按年強勁增長46%，但將錄得60億元經營虧損，遠高於市場預期。美團優選現時擴大至1500個低綫城市，12月的日均訂單量達2000萬單，已超越龍頭興盛優選。野村預計美團優選將在2024年實現盈利，交易額可達到3470億元，相當於美團餐飲外賣一個季度的交易額。

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撰文 : 趙家盈

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