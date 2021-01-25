【美團股價】美團升近7%突破400元 野村料社區團購2024年盈利升目標價至452元

▲ 野村最新升美團目標價至452元。

美團 （03690） 破頂，股價突破400元，創上市新高，早市曾高見407.6元，最新仍報404.4元，升6.4%，成交逾48億元。美團最新市值達到2.36萬億元。野村認為，社區團購市場龐大，即使投資令美團短期遭遇盈利陣痛，但可帶來長期回報，將美團目標價由342元調升至452元，評級「買入」。

野村預計，美團上季收入按年增長31%至370億元（人民幣，下同），但由於在新業務的大量投資，尤其是公司自去年第四季加大社區團購業務「美團優選」投資，或令盈利能力受壓，料上季Non-GAAP經營溢利率將錄得負7.1%。

野村預期美團新業務上季收入按年強勁增長46%，但經營虧損將錄得60億元，遠高於市場預期。美團優選現時擴大至1500個低綫城市，12月的日均訂單量達到2000萬單，已超過龍頭興盛優選。野村預計美團優選將在2024年實現盈利，交易額可達到3470億元，相當於美團餐飲外賣一個季度的交易額。

美團、京東物流、黑石傳競購中國物流資產控股權，或涉資155億元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷