恒生科指首突破1萬關　騰訊美團牽頭6家股份齊破頂

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【港股市況】恒生指數半日升609點企三萬關 騰訊、美團、港交所創新高；恒大汽車飈升六成（不斷更新）
恒生科技指數首次突破一萬點，半日報10162點，升4.06%或396點，共有6家股份於半日創新高。受惠持股兩成的快手 （新上市編號：01024） 明日招股，騰訊 （00700） 半日大升8%，暫報748.5元，半日成交達193億元。
從恒生科指去年中正式發布以來，指數由6686點起步，約半年間逾升約5成。
騰訊創新高 持股2成的快手上市、花旗升目標價至876元【下一頁】
今日早市創新高股份，美團 （03690） 、京東 （09618） 齊升逾半成，美團突破400關，半日報401元，升5.4%；京東報384.8元，升5.4%。
金山軟件 （03888） 升7%，半日報66.3元；網易 （09999） 升5%，半日報186.8元；舜宇光學 （02382） 升4%，半日報225.6元。
快手科技1024上市市值最多達4783億 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】
恒生科技指數ETF混戰 一文看清3033、3088、3032、3067特色，可見【下一頁】
除了一眾創新高股份，眾安 （06060） 大升12%，報49.3元；中芯國際 （00981） 升8%，報29.45元。
重磅股阿里巴巴 （09988） 半日升3.8%，報260.2元。
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編輯：吳敏芳