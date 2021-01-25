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【比特幣過山車】全球最大比特幣平台被黑客偷幣破產 7年後宣布有得賠 失而復得 仲要有賺？

環球政經 12:11 2021/01/25

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2014年全球最大佔交易量七成、總部位於日本的比特幣交易平台Mt .Gox因被駭客入侵偷走了85萬個比特幣被迫宣布破產。多年來客戶及一批比特幣礦工入稟要求賠償，拖了7年後，比特幣衝過3萬美元之際，有關申索近日終露曙光。

據《彭博》Mt. Gox的 投資者、美國孵化器公司 CoinLab 透露，跟負責善後的委任律師小林信明及堡壘投資集團（Fortress Investment Group LLC）旗下子公司 MGIFLP 達成協議，債權人可拿回 90% 受害比特幣資產，但暫時未知賠償金額如何釐定。

目前 Mt. Gox 錢包尚餘 137,891個比特幣， 根本賠不了所有債權人的損失。CoinLab 透露，Mt. Gox對債權人損失的每個比特幣只還得起 0.23 BTC。但現時比特幣價格颷升過3萬元美金，比7年前升了75倍。假設7年前擁有100個比特幣，值4.89萬美元，現在雖然只能獲賠23個比特幣，但以現時巿價3.2萬美元一個，換算後即有59萬美元，也算有賺了。

巿場擔心，若Mt. Gox將手上 137,891 BTC全數出售，以上周 每個36,440 美元計算，規模將達50億美元，比特幣巿場將可能出現沽壓，價格會大跌。比特幣價格 1 月 8 日創下 41,950 美元歷史新高，隨後暴跌，周一25日早上10時價格約 3.3 萬美元。

延伸閱讀：疫情持續 新一年理財3步 教你節流及開源，請看【下一頁

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責任編輯：鄭靜珊

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