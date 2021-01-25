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【違規銷售】德銀歐洲員工涉違規銷售投資產品　德銀：正展開內部調查

Hot Talk 12:01 2021/01/25

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德銀近年捲入的訴訟已對集團財務造成重大負擔。據了解，近年收入持續下滑的德銀，自金融危機爆發後的10年間，因違規行為已被累積罰款超過180億美元。

外電報道，德意志銀行（Deutsche Bank）有員工涉嫌違規向客戶出售不適當的投資產品，德銀正展開內部調查。消息人士指，受影響的客戶主要集中在西班牙和葡萄牙等地區，而德銀正聯絡部分歐洲客戶，以便進行調查。

德銀回應時表示，正就是次調查與部分客戶接觸，在調查完成前不作任何評論。

德銀不再與特朗普及其家族集團有業務往來｜詳情【下一頁】

報道指，德銀去年收到客戶投訴，繼而展開內部調查。調查初期，僅集中在西班牙一個負責出售對沖、掉期、衍生品及其他金融產品的部門，但現時調查範圍已擴大至其他歐洲地區。

德銀員工涉故意錯誤分類客戶　甚至與客戶員工串通

內部調查發現，有員工涉嫌故意將客戶錯誤分類，以便向該批客戶推銷一些不適合他們的投資產品。據悉，該批客戶或未有足夠的金融知識理解相關投資風險。此外，部分德銀員工更被指涉嫌與客戶的員工串通。

根據歐盟法規金融工具市場指令（Markets in Financial Instruments Directive，MiFID），德銀需按客戶的投資目標和財政狀況將客戶分類，例如非專業投資者對金融產品認識較少，此類客戶會納入零售投資者組別；而信貸機構、保險公司類型客戶則會納分為專業投資者組別。

德銀10年就違規行為支付逾180億美元罰款

德銀近年多次出現違反金融法規事件，最近在今年1月，德銀答應支付8000萬美元給美國司法部，以和解該部門對德銀一項涉違反《反海外腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act）調查。

同月，德銀被指在中國涉進行違規商業操作，繼而支付了4300萬美元給美國證券交易委員會進行和解。去年，德銀亦被外媒揭發德銀員工涉賄賂沙特阿拉伯多名外交官及政要，並偽造賬簿和財務記錄，以掩蓋支付給第三方中間人的賄賂款項。

德銀近年捲入的訴訟已對集團財務造成重大負擔。據了解，近年收入持續下滑的德銀，自金融危機爆發後的10年間，因違規行為已被累積罰款超過180億美元。

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編輯﹕賴奕羚

金融機構 歐洲 西班牙 CIA 美國司法部 歐盟 投資產品 銀行 金融

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