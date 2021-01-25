蘋果承認iPhone 12系列及其MagSafe配件　或可影響心臟起搏器

▲ 蘋果在一份支援文件中承認，iPhone 12系列及其MagSafe配件因使用磁鐵，或會影響部份醫療裝置運作。

蘋果（Apple）iPhone用家請注意！近日蘋果在一份支援文件中承認，iPhone 12系列及其MagSafe配件因使用磁鐵，或會影響部份醫療裝置運作。但蘋果也同時強調，iPhone 12系列對醫療儀器的影響，不會比前代嚴重。

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早前外國醫療雜誌Heart Rhythm Journal指出，若MagSafe配件靠近心臟起搏器，會導致該儀器停止運作。而蘋果隨後即在官網解釋並承認， iPhone 12系列4款機型，以及與該系列一同推出的MagSafe系列配件，都可能會因內部磁鐵，而影響部份醫療裝置運作。受影響的機器包括：植入式的心臟起搏器及自動體外除顫器（AED）等。

不過蘋果同時強調，iPhone 12系列內部的磁鐵用量比先前的 iPhone 更多，但預計不會比前代iPhone帶來更大的干擾現象。即用家在使用其他款式的 iPhone時，也應盡量離這種醫療裝置遠一些。

蘋果提醒，用戶應將iPhone及MagSafe配件和這類裝置保持至少30厘米的距離。而且也應在使用這類醫療儀器前，諮詢醫生和醫療儀器製造商有關注意事項，避免發生干擾。

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責任編輯：曾曉汶