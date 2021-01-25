  • 23°C
香港時間 : 2021125日 (一) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】小米遭標普道瓊指數剔除股價先跌倒升　小米31元排出1700個沽盤出貨

股市 16:20 2021/01/25

分享：

【小米股價】小米遭標普道瓊指數剔除逆市跌2%　小米29元排出1500個買盤撈貨

小米 （01810） 股價先跌後倒升，受累報道指標普道瓊指數（S&P Dow Jones）將依據美國政府擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」，剔除包括小米在內更多中資股，小米股價今早逆市跌2%，低見29.15元。散戶於小米29元價位，排出逾千個買盤入貨，其後小米倒升，散戶則於31元水平，排出逾千個沽盤。

截至U盤收市，小米收報30.55元，倒升2.5%，成交86億元。小米於31元價位排出1700個沽盤，涉610萬股或近1.9億元。

早上9時55分，小米於29元的價位合共排出1500個買盤，涉350萬股或1億元。

美國國防部此前宣布將小米在內9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，拖累小米股價曾急跌14%，一度低見28.2元。

報道指標普道瓊將剔除小米在內更多中資股　小米股價逆市跌逾1%

【小米股價】小米遭美列入黑名單、全日337億沽跌一成　小米：不涉中國軍方（附黑名單港股一覽）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 小米

上一篇文章

【騰訊700】女股神偏愛騰訊、持股市值逾10億美元　一文看清ARK基金持倉中資股

下一篇文章

【醫藥股】君實生物升15% 特瑞普利單抗獲美國FDA快速通道資格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購