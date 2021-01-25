【小米股價】小米遭標普道瓊指數剔除股價先跌倒升　小米31元排出1700個沽盤出貨

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【騰訊700】女股神偏愛騰訊、持股市值逾10億美元 一文看清ARK基金持倉中資股
小米 （01810） 股價先跌後倒升，受累報道指標普道瓊指數（S&P Dow Jones）將依據美國政府擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」，剔除包括小米在內更多中資股，小米股價今早逆市跌2%，低見29.15元。散戶於小米29元價位，排出逾千個買盤入貨，其後小米倒升，散戶則於31元水平，排出逾千個沽盤。
截至U盤收市，小米收報30.55元，倒升2.5%，成交86億元。小米於31元價位排出1700個沽盤，涉610萬股或近1.9億元。
早上9時55分，小米於29元的價位合共排出1500個買盤，涉350萬股或1億元。
美國國防部此前宣布將小米在內9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，拖累小米股價曾急跌14%，一度低見28.2元。
報道指標普道瓊將剔除小米在內更多中資股 小米股價逆市跌逾1%
【小米股價】小米遭美列入黑名單、全日337億沽跌一成 小米：不涉中國軍方（附黑名單港股一覽）
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責任編輯︰梁浩碩