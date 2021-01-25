【騰訊股價】騰訊午後狂升一成創新高　持股2成的快手上市、花旗升目標價至876元

▲ 花旗升騰訊目標價至876元，看好超級應用微信前景。

騰訊 （00700） 今日開市大升即創上市新高，升幅越升越有，至下午1時18分，騰訊股價升9.8%，暫報760元，成交已超219億元，騰訊最新市值突破7萬億元。騰訊近期相繼獲大行唱好，花旗、瑞銀先後上調騰訊目標價，其中花旗最新將騰訊目標價由734港元上調至876元，維持「買入」評級，看好騰訊旗下通訊應用微信（WeChat）前景。

騰訊獲花旗上調目標價至876元 一文看清邊間大行最牛，可見【下一頁】

花旗認為，微信「超級應用」影響力愈來愈強，尤其是微信小程序2020年的交易額顯著改善、視頻號發展以及提供更多用戶日常需求服務（交通、醫療等），微信未來10年的商業化潛力將由搜索、商業交易以及視頻社交帶動。

與此同時，花旗看好騰訊全球遊戲市場份額不斷提高以及企業客戶業務的增長，對騰訊未來增長樂觀。

另一券商瑞銀最新發報告，將騰訊目標價由原本的700元上調至830元，維持「買入」評級。瑞銀指，騰訊手遊業務強勁，廣告及雲業務收入前景亦佳，而且內地反壟斷新規對騰訊影響有限，相信市場目前仍未完全納入手遊等業務的利好因素。

另外，騰訊持股約兩成的快手 （新上市編號：01024） 明日招股，每股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。集資規模383.5億元至420億元。

快手1024明日招股入場費11616元，集資規模勝京東，詳情請按【下一頁】

快手重磅登場傳招股價上限115元，一文看清本周新股招股，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持40萬股涉2.6億元 近1年七度沽貨累套逾12億

【騰訊股價】騰訊據報尋求468億元貸款 有意進行遊戲業務收購（第二版）

編輯：陳健婷