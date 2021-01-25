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【騰訊股價】騰訊升逾5%創新高 持股2成的快手上市、花旗升目標價至876元

當炒股 09:51 2021/01/25

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花旗升騰訊目標價至876元，看好超級應用微信前景。

騰訊 （00700） 今日開市大升，高見735.5元，再創上市新高，最新報729元，升5.6%，成交已超64億元。騰訊最新市值一度突破7萬億元。騰訊近期相繼獲大行唱好，花旗最新將騰訊目標價由734港元上調至876元，維持「買入」評級，看好騰訊旗下通訊應用微信（WeChat）前景。

花旗認為，超級應用微信的影響力愈來愈強，尤其是微信小程序2020年的交易額顯著改善、視頻號發展以及提供更多用戶日常需求服務（交通、醫療等），微信未來10年的商業化潛力將由搜索、商業交易以及視頻社交帶動。

與此同時，花旗看好騰訊全球遊戲市場份額不斷提高以及企業客戶業務的增長，對騰訊未來增長樂觀。

另外，騰訊持股約兩成的快手 （新上市編號：01024） 明日招股，每股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。集資規模383.5億元至420億元。

快手1024明日招股入場費11616元，集資規模勝京東，詳情請按【下一頁】

快手重磅登場傳招股價上限115元，一文看清本周新股招股，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 微信

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