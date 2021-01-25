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【電子煙股】思摩爾升7%後曾倒跌　大和下調評級照升目標價至90元

股市 10:22 2021/01/25

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思摩爾國際（06969）上周四發表盈喜，預料上年溢利及全面收益總額將按年升10%至15%。

思摩爾國際 （06969） 上周四發表盈喜，預料上年溢利及全面收益總額將按年升10%至15%，消息傳出後，思摩爾國際股價周五股價破頂，全日升7.7%，收報84.5元。大和發表研報，該行上調思摩爾國際目標價從56元至90元，但調低投資評級，由「買入」降至「優於大市」。

思摩爾國際周一股價反覆，至上午10時20分，最多曾升7%高見90元，但一度轉跌，思摩爾最新報84.6元，僅升0.1%，成交13億元。

思摩爾盈喜，北水搶買成大戶持倉增至7.5%，詳情可看﹕【下一頁】

大和表示，思摩爾國際基本面穩健，其早前公佈的盈喜預測更比該行原先預計的業績超出13%，因此看好思摩爾國際在2021年的業績表現，並預測思摩爾國際今年每股盈利可按年升33%。

大和分析，思摩爾旗下最大的兩位客戶—電子煙品牌Vuse和RELX規模持續增長，預料今年將可為思摩爾國際帶來不少訂單。

Vuse為思摩爾最大的顧客，自上年12月起，Vuse已成為在美國煙草市場佔據市場份額最大的公司，大和預測，Vuse的增長將遠超出其他美國同類型公司的表現。其次，思摩爾的第二大顧客RELX上周五（22日）在美國上市，計劃集資14億美元，預料可為公司收益帶來增長。

從宏觀層面來看，新冠疫情對市場的影響漸減，而外界觀望拜登上場後，將改革國內現時的電子煙政策，預料未來將出現更多催化劑推進電子煙市場。

不過大和提醒，隨著公司在過往6個月已累升173%增長，價格處於較高位置，建議現時投資者可先靜待一會，等待合適時機才買入。

思摩爾去年7月10日上市，上市價12.4元，從上市至今，股價已累升近6倍。

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編輯﹕賴奕羚

港股 大行報告 盈喜 思摩爾國際（06969）

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