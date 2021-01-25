【港股市況】恒生指數高開229點　騰訊700升逾2%突破700元創新高（不斷更新）

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【配股潮】恒大汽車升15% 配股籌260億「甘比」陳凱韻斥30億認購
美股上周五個別發展，道指跌179點。港股今早高開，恒生指數開報29677點，恒指升229點。騰訊 （00700） 升逾2%，開報707元創新高；恒大汽車 （00708） 升近15%，開報34.35元。
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即市走勢︰
【09︰25】蒙牛 （02319） 升3.6%，開報47.95元。蒙牛擬向員工發行基於公司股價表現獲取回報的金融產品，涉及本金金額40億元人民幣的可換股債券，由交割日期起計5年。
【09︰24】小米 （01810） 逆市跌1.2%，開報29.45元。
【09︰20】恒生指數開報29677點，升229點。騰訊 （00700） 升逾2%，開報707元創新高；恒大汽車 （00708） 升近15%，開報34.35元。
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【09︰13】即月期指開報29580點，升119點。
【09︰04】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【08︰55】恒指黑期升約158點，報29620點；道指期貨升76點，報30985點。
【08︰50】報道指，標普道瓊指數（S&P Dow Jones）將依據美國政府擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」，剔除更多中資股，包括小米 （01810） 。
【08︰00】兌吧 （01753） 公布，擬根據股東於2020年5月22日舉行股東週年大會上授出回購公司股份一般授權行使其權力，以於適當時候於公開市場回購股份。根據購回授權，兌吧可回購最多近1.08億股，相當於於2020年5月22日已發行股份總數10%。
【SaaS】兌吧︰將視乎市況行使購回授權 擬議回購最多1.08億股
【07︰45】星盛商業管理 （06668） 以每股3.86元接近上限定價，超額認購755.85倍，一手中籤率1.29%。
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購 超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報700.4美元，升9.4美元或近1.4%。
更多ADR收市︰
【07︰30】美股上周五個別發展，市場續關注拜登政府的財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，道指收報30996點，跌179點；標指收報3841點，跌11點；納指收報13,543點，升12點，輕微創收市新高。
港股ADR升105點
港股ADR收報29552點，升105點或近0.4%。恒指夜期收報29512點，升51點，高水64點。
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責任編輯︰梁浩碩