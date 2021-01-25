【港股市況】恒生指數早段升300點　花旗上調目標價騰訊升半成創新高（不斷更新）

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【互聯互通】上交所科創板A股2月1日納滬股通 港交所升逾4%創新高
美股上周五個別發展，道指跌179點。港股今早高開，恒生指數開報29677點，恒指升229點。騰訊 （00700） 升逾2%，開報707元創新高；恒大汽車 （00708） 升近15%，開報34.35元。
焦點新聞︰
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即市走勢︰
【09︰47】中國波頓 （03318） 升逾22%，破頂高見9.5元；思摩爾 （06969） 升逾4%，高見90元新高。內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）上周五（23日）於紐交所掛牌，股價急升146%。
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【09︰41】港交所 （00388） 升逾3%，高見529.5元上市新高。上海、深圳和香港三地交易所22日傍晚發布公告稱，將合資格的上海科創板股票納入滬深港通股票範圍，深圳A股在港的H股也將可透過港股通買賣。新規2月1日起實施。
【互聯互通】上交所科創板A股2月1日納滬股通 僅限機構專業投資者參與
【09︰40】美團 （03690） 股價一度挑戰400元大關，高見399.8元創新高，最新報394元升3.6%。
【09︰40】阿里健康 （00241） 逆市跌4%，低見26.5元，阿里健康股東雲鋒投資旗下的Innovare配股套現，據銷售文件顯示，雲鋒基金擬配售1.465億股阿里健康，每股配價26.48至26.96元，較周五收市價27.8元，折讓約3.02%至4.75%。
【配股潮】雲鋒投資折讓3%至4.8%配售阿里健康套現40億元 阿里健康逆市跌4%
【09︰32】大市早段升300點，報29750點。
【09︰31】騰訊 （00700） 獲花旗上調目標19%至876元，騰訊股價升半成，高見729元新高。
【09︰30】滙豐HSBC （00005） 股價升近0.4%。滙豐高層將接受英國國會質詢，據了解，議員將要求兩人就滙豐近日凍結多個香港民主派人士或組織的戶口作出解釋。
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【09︰25】蒙牛 （02319） 升3.6%，開報47.95元。蒙牛擬向員工發行基於公司股價表現獲取回報的金融產品，涉及本金金額40億元人民幣的可換股債券，由交割日期起計5年。
【09︰24】小米 （01810） 逆市跌1.2%，開報29.45元。報道指標普道瓊指數將剔除小米在內多隻中資股。
【09︰20】恒生指數開報29677點，升229點。騰訊 （00700） 升逾2%，開報707元創新高；恒大汽車 （00708） 升近15%，開報34.35元。
【配股潮】恒大汽車升15% 配股籌260億「甘比」陳凱韻斥30億認購
【09︰13】即月期指開報29580點，升119點。
【09︰04】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【08︰55】恒指黑期升約158點，報29620點；道指期貨升76點，報30985點。
【08︰50】報道指，標普道瓊指數（S&P Dow Jones）將依據美國政府擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」，剔除更多中資股，包括小米 （01810） 。
【08︰00】兌吧 （01753） 公布，擬根據股東於2020年5月22日舉行股東週年大會上授出回購公司股份一般授權行使其權力，以於適當時候於公開市場回購股份。根據購回授權，兌吧可回購最多近1.08億股，相當於於2020年5月22日已發行股份總數10%。
【SaaS】兌吧︰將視乎市況行使購回授權 擬議回購最多1.08億股
【07︰45】星盛商業管理 （06668） 以每股3.86元接近上限定價，超額認購755.85倍，一手中籤率1.29%。
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購 超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報700.4美元，升9.4美元或近1.4%。
更多ADR收市︰
【07︰30】美股上周五個別發展，市場續關注拜登政府的財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，道指收報30996點，跌179點；標指收報3841點，跌11點；納指收報13,543點，升12點，輕微創收市新高。
港股ADR升105點
港股ADR收報29552點，升105點或近0.4%。恒指夜期收報29512點，升51點，高水64點。
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責任編輯︰梁浩碩