【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低4.1%　恒指夜期收市跌174點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

期指周四結算，結算前或大升大跌，恒指大升711點後，夜期收市跟隨外圍回吐，收市跌174點，低水257點，騰訊（00700）ADR升7.6%，折算報756.59港元，較港低1.3%。百度回港有更多消息，中概股發力，拼多多、陸金所、跟誰學大升。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 42.21 -1.4% 騰訊ADR 735.35 -4.1% 阿里巴巴美股 252.48 -2.1% 網易美股 192.87 -0.1% 京東美股 378.60 -2.3%

美元 變幅 拼多多 180.62 +5.1% 陸金所 16.80 +8.7% 跟誰學 99.51 +8.2%

北水動力回復，在192億元淨流入下，港股升勢凌厲。恒生指數高開逾200點後，升幅不斷擴大，並以全日高位收市，恒生指數收報30159點，升711點，成交2869億元。科網股強勢，騰訊 （00700） 創新高，全日近11%，美團 （03690） 及京東亦破頂，帶動科指突破一萬點，全日升4.5%，報10206點。另外，中芯國際 （00981） 抽升一成；比亞迪 （01211） 升逾9%；港交所 （00388） 升逾8%；恒大汽車 （00708） 飈升51%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【3︰00】夜期收報29902點，跌174點，低水257點。

【23︰26】騰訊（00700）ADR升7.6%，折算報756.59港元，較港低1.3%。夜期跌46點，低水129點。

【23︰00】騰訊ADR升逾8%，報97.65美元，較港股仍低1.2%；網易（美：NTES）升逾8%；京東（美：JD）亦升逾5%。恒指夜期跌89點。

【22︰30】美股開市，道指跌62點，納指升144點，標指升10點。恒指夜期跌30點，報30046點，低水113點。

【21︰37】恒指夜期跌勢擴大，現跌112點，低水195點。

【20︰40】恒指夜期跌71點，低水154點。

【20︰39】國泰航空招募自願員工連返21日才隔離 港府強制機組人員隔離檢疫

【19︰25】恒指夜期升8點，低水75點。京東（美：JD）美股盤前升逾4%，網易（美：NTES）升逾4%。阿里巴巴（美：BABA）升逾2%。

【18︰46】陳德霖圓幣錢包申請儲值支付工具牌照 發言人證實消息

【18︰44】瑞信：生物科技股仍為2021行業首選 推薦5股

【18︰09】恒指夜期跌31點，報30045點，低水114點。

【16︰30】即月期指收報30076點，升615點或2.1%，低水83點。

【16︰15】快手科技1024明日招股 呢隻偷步炒上升逾兩成創新高

【16︰10】恒生指數收報30159點，升711點，收企三萬點，成交2869億元。科指升4.5%，報10206點。騰訊 （00700） 、中芯國際 （00981） 抽升一成；比亞迪 （01211） 升逾9%；港交所 （00388） 升逾8%；恒大汽車 （00708） 飈升51%。

【16︰00】恒指U盤前升734點，報30182點。

【15︰45】騰訊 （00700） 尾市再上，股價升逾一成，高見764元新高，單日升逾70元。

【15︰36】網易 （09999） 升幅擴大至一成，破頂高見199元；京東 （09618） 升近6%，破頂高見389元。

【15︰23】大市升700點，報30148點，成交2490億元。

【15︰22】中芯國際 （00981） 升幅擴大至一成，高見30.15元。

【15︰08】上證升近0.5%；深證升0.5%；創業板指跌近0.1%。

【14︰44】恒指升600點，報30048點，成交2270億元。

【14︰39】天泓文創 （08500） 午後下瀉，現跌近六成報2.23元，曾低見1.1元。

【14︰31】四環醫藥 （00460） 第二日回吐，股價逆市跌一成，低見1.5元。

【14︰02】大市升565點，成交2028億元。

【13︰51】年年卡 （03773） 午後升幅擴大至57%，高見0.57元。

【13︰51】港股午後一度升逾600點，最新升勢略為回順，恒生指數升556點，報30004點，續於三萬關爭持。

【13︰29】聯電、世界先進擬農曆年後二度加價 中芯國際升逾8%

【13︰12】騰訊 （00700） 愈升愈有，午後升幅擴大至近一成，高見758.5元上市新高。

【13︰08】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至66%，破頂高見50元。

【13︰08】港交所 （00388） 午後升逾7%，高見548.5元。

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【13︰00】港股午後初段升近600點，恒生指數升588點，報30036點。

【12︰10】北水買貨重逾100億 港交所半日升7%破頂

【12︰10】星盛商業管理6668追揸沽攻略 投資界：升幅最多有3成

【12︰00】恒生指數半日升609點，報30057點，成交1587億元。科指升近4.1%，報10162點。騰訊 （00700） 升逾8%、港交所 （00388） 升逾6%、美團 （03690） 升半成，三股齊創新高；恒大汽車 （00708） 飈升六成。

【11︰48】移卡再獲女股神Cathie Wood增持 現飈13%

【11︰44】港股中午收市前升近600點，報30040點，升593點。

【11︰42】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至五成，破頂高見45元。

【11︰38】中興上季純利按年增62% 股價急升逾8%

【11︰32】內地股市半日向上，上證升近0.6%；深證升1.1%；創業板指升近1.4%。

【11︰30】港股最新升約550點，於30000點水平爭持。

【11︰29】中芯國際 （00981） 升逾7%，高見29.5元。

【11︰19】三大中資電訊股逆市下跌，中移動 （00941） 跌0.7%；聯通 （00762） 跌逾3%；中電信 （00728） 跌逾1%。

【11︰09】騰訊 （00700） 升幅擴大至近8%，高見747元新高；美團 （03690） 升逾6%，高見407.6元；港交所 （00388） 升逾6%，高見546元，兩股亦齊創新高。

【騰訊股價】騰訊獲花旗上調目標價至876元 一文看清邊間大行最牛

【11︰04】卡姆丹克 （00712） 升逾四成，破頂高見0.7元。

【11︰00】港股升逾550點，重上30000點水平。

【10︰55】保利協鑫 （03800） 升逾17%，破頂高見2.38元。

【10︰47】中國藝術金融 （01572） 飈升五成，高見0.19元，涉20宗成交，成交21萬元。

【10︰40】恒指升500點再挑戰30000關。恒生科技指數升3%，突破10000點。

恒生科指首突破1萬關 騰訊美團京東齊破頂

【10︰36】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 分別升逾6%創上市新高。

【美團股價】美團升近7%突破400元 野村料社區團購2024年盈利升目標價至452元

【10︰31】小米 （01810） 最新轉升0.7%，報30元。

【10︰29】恒生科技指數升穿10000點，高見10016點創新高，升逾2%。

【10︰23】美團 （03690） 最新升半成，觸400元新高。美團獲野村上調目標32.2%至452元，維持買入評級。

【10︰21】港股早段升近450點，恒生指數報29896點。

【10︰19】濠賭股逆市下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 跌1.4%；金沙 （01928） 跌近2%。澳門上星期確診一宗新型肺炎個案，打斷200天無輸入病例的紀錄。

【10︰17】港股升幅擴大至360點，恒生指數報29809點。

【10︰16】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至四成，破頂高見42元。

【10︰14】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.8%；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌0.4%。

【10︰12】年年卡 （03773） 升四成，高見0.55元，年年卡公布，預期截至去年12月31日止年度純利介乎約2500萬元人民幣至3200萬元人民幣，按年增加最多約44.7倍。

【10︰08】港交所 （00388） 升幅擴大至逾半成，高見540元續尋頂。

【09︰54】恒大汽車 （00708） 升幅擴闊至32.9%，最新報39.75元，成交額9.15億元。

【09︰54】小米 （01810） 跌幅擴大至2%，低見29.2元。

【09︰51】COOL LINK （08491） 瀉逾七成，破底低見0.12元，成交1611萬元。

【09︰47】中國波頓 （03318） 升逾22%，破頂高見9.5元；思摩爾 （06969） 升逾4%，高見90元新高。內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）上周五（23日）於紐交所掛牌，股價急升146%。

【美股焦點】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技首掛 股價大漲近150%

【09︰41】港交所 （00388） 升逾3%，高見529.5元上市新高。上海、深圳和香港三地交易所22日傍晚發布公告稱，將合資格的上海科創板股票納入滬深港通股票範圍，深圳A股在港的H股也將可透過港股通買賣。新規2月1日起實施。

【互聯互通】上交所科創板A股2月1日納滬股通 僅限機構專業投資者參與

【09︰40】美團 （03690） 股價一度挑戰400元大關，高見399.8元創新高，最新報394元升3.6%。

【09︰40】阿里健康 （00241） 逆市跌4%，低見26.5元，阿里健康股東雲鋒投資旗下的Innovare配股套現，據銷售文件顯示，雲鋒基金擬配售1.465億股阿里健康，每股配價26.48至26.96元，較周五收市價27.8元，折讓約3.02%至4.75%。

【配股潮】雲鋒投資折讓3%至4.8%配售阿里健康套現40億元 阿里健康逆市跌4%

【09︰32】大市早段升300點，報29750點。

【09︰31】騰訊 （00700） 獲花旗上調目標19%至876元，騰訊股價升半成，高見729元新高。

【騰訊股價】騰訊升逾5%創新高 持股2成的快手上市、花旗升目標價至876元

【09︰30】滙豐HSBC （00005） 股價升近0.4%。滙豐高層將接受英國國會質詢，據了解，議員將要求兩人就滙豐近日凍結多個香港民主派人士或組織的戶口作出解釋。

【滙豐HSBC】滙豐祈耀年周二接受英國會質詢 料涉凍結許智峯戶口等議題

【09︰25】蒙牛 （02319） 升3.6%，開報47.95元。蒙牛擬向員工發行基於公司股價表現獲取回報的金融產品，涉及本金金額40億元人民幣的可換股債券，由交割日期起計5年。

【乳業股】蒙牛發40億人幣可換股債 涉員工獎勵計劃

【09︰24】小米 （01810） 逆市跌1.2%，開報29.45元。報道指標普道瓊指數將剔除小米在內多隻中資股。

【09︰20】恒生指數開報29677點，升229點。騰訊 （00700） 升逾2%，開報707元創新高；恒大汽車 （00708） 升近15%，開報34.35元。

【配股潮】恒大汽車升15% 配股籌260億「甘比」陳凱韻斥30億認購

【09︰13】即月期指開報29580點，升119點。

【09︰04】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰55】恒指黑期升約158點，報29620點；道指期貨升76點，報30985點。

【08︰50】報道指，標普道瓊指數（S&P Dow Jones）將依據美國政府擴大後的「中國軍方擁有或控制企業名單」，剔除更多中資股，包括小米 （01810） 。

報道指標普道瓊將剔除小米在內更多中資股

【08︰00】兌吧 （01753） 公布，擬根據股東於2020年5月22日舉行股東週年大會上授出回購公司股份一般授權行使其權力，以於適當時候於公開市場回購股份。根據購回授權，兌吧可回購最多近1.08億股，相當於於2020年5月22日已發行股份總數10%。

【SaaS】兌吧︰將視乎市況行使購回授權 擬議回購最多1.08億股

【07︰45】星盛商業管理 （06668） 以每股3.86元接近上限定價，超額認購755.85倍，一手中籤率1.29%。

【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購 超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報700.4美元，升9.4美元或近1.4%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股上周五個別發展，市場續關注拜登政府的財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，道指收報30996點，跌179點；標指收報3841點，跌11點；納指收報13,543點，升12點，輕微創收市新高。

港股ADR升105點

港股ADR收報29552點，升105點或近0.4%。恒指夜期收報29512點，升51點，高水64點。

道指上周五跌179點 港股ADR升105點

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責任編輯︰梁浩碩