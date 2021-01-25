【美國制裁】標普道瓊據報將剔除小米等中資股　小米股價倒升逾2%

▲ 報道指標普道瓊將剔除小米在內更多中資股

小米 （01810） 等公司早前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」。標普道瓊指數（S&P Dow Jones）據報將剔除更多中資股，包括小米、中微半導體設備公司（滬：688012）、中國商用飛機（COMAC）、中國航空集團（National Aviation Holding）、籮筐技術（Luokong Technology）及小米的固定收益證券。

小米今早一度逆市跌2%，但科網股強勢下，小米股價曾轉升4%，高見31元。小米全日收報30.55元，升2.5%，成交86億元。

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美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。小米其後發通告表示，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

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責任編輯︰梁浩碩