▲ 【疫情焦點】全球確診新增26萬宗 美國新增10萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月25日早上8時15分，全球累計99,928,463宗新冠肺炎確診病例，較上日增加269,266宗。累計2,140,496死亡個案，較上日增加4,990宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 108,935 25,688,458 429,297 意大利 0 2,466,813 85,461 英國 30,068 3,657,857 98,129 西班牙 0 2,603,472 55,441 法國 18,332 3,112,055 73,190 德國 2,151 2,147,769 52,777 中國 108 89,106 4,635 香港 0 10,086 169

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩