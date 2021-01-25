【疫情焦點】全球確診新增26萬宗　美國新增10萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月25日早上8時15分，全球累計99,928,463宗新冠肺炎確診病例，較上日增加269,266宗。累計2,140,496死亡個案，較上日增加4,990宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|108,935
|25,688,458
|429,297
|意大利
|0
|2,466,813
|85,461
|英國
|30,068
|3,657,857
|98,129
|西班牙
|0
|2,603,472
|55,441
|法國
|18,332
|3,112,055
|73,190
|德國
|2,151
|2,147,769
|52,777
|中國
|108
|89,106
|4,635
|香港
|0
|10,086
|169
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩