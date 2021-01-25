【SaaS】兌吧︰擬議回購最多1.08億股　兌吧升逾3%

▲ 【SaaS】兌吧︰將視乎市況 擬議回購最多1.08億股

兌吧 （01753） 公布，擬根據股東於2020年5月22日舉行股東週年大會上授出回購公司股份一般授權行使其權力，以於適當時候於公開市場回購股份。根據購回授權，兌吧可回購最多近1.08億股，相當於於2020年5月22日已發行股份總數10%。兌吧股價先升逾8%，高見2.65元，其後升勢回順，收報2.53元，升3.7%。

兌吧指，董事會認為公司擁有穩健和健康的財政狀況，且目前財務資源將使其能在實施擬議股份回購的同時維持穩健的財政狀況。董事會認為，擬議股份回購及其後註銷所購回的股份可提高股份價值，從而改善股東的回報。此外，董事會認為，擬議股份回購反映公司對其業務的長遠前景充滿信心，且最終將使公司得益，並符合公司及股東的整體利益。

公司尚未購回任何股份，將視乎市況行使購回授權。

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責任編輯︰梁浩碩