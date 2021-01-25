▲ 【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購 超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）

星盛商業管理 （06668） 公布招股結果，星盛商業管理以每股3.86元接近上限定價，集資淨額8.813億元。星盛商業管理一手中籤率1.29%，抽100手（100,000股）始可穩獲一手。【分配結果】

星盛商業管理配發結果及招股詳情

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星盛商業管理於香港公開發售部分共錄得33.1萬人認購，超額認購755.85倍。國際發售部分已獲超額認購約9倍。

公司集資所得55%尋求其他中小型商業運營服務供應商的戰略收購及投資、20%整租服務模式用作零售商業物業翻新、10%進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資、5%提升互聯網及資訊系統、10%一般業務用途及營運資金。

星盛商業管理將於1月26日掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩