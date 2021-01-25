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道指上周五跌179點　港股ADR升105點

股市 07:27 2021/01/25

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道指上周五跌179點　港股ADR升105點

道指上周五跌179點
美股上周五個別發展，市場續關注拜登政府的財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，道指收報30996點，跌179點；標指收報3841點，跌11點；納指收報13,543點，升12點，輕微創收市新高。

港股ADR升105點
港股ADR收報29552點，升105點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報700.4美元，升9.4美元或近1.4%。恒指夜期收報29512點，升51點，高水64點。

國際油價跌逾1%
油價受累美國原油庫存急升拖累，紐約期油收報52.27美元，跌0.86美元或1.6%。布蘭特期油收報55.41美元，跌0.69美元或1.2%。

美滙指數微彈
美元輕微反彈，美滙指數高見90.307，最新報90.24。歐元兌美元報1.2168；美元兌日圓報103.8。

美國10年期債息報1.09厘。

紐約期金跌0.5%
美元回升，金價下跌，紐約期金收報1856.2美元，跌9.7美元或0.5%。現貨金於1858美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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