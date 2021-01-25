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【樓市現象】搵樓多時終遇心水盤 「非首置」買家要比逾百萬稅也照入市 672萬購港灣豪庭2房

股樓投資 13:42 2021/01/25

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最近新冠肺炎疫情有反彈趨勢，但股樓同樣暢旺，股市成交額處高位，樓市方面，新盤亦排隊登場，二手市場也開始重現業主反價個案，買家怕之後樓價會再升，也趕緊入市。最近一名買家決定購入港灣豪庭2房單位，由於是非首次置業人士，須付15%額外買家印花稅，也要決心入市。

【樓市現象】業主放盤1日減價20萬 即獲同區客「扑搥」買新屯門中心3房單位，詳見【下一頁
 
美聯物業營業經理黃永財表示，樓市回暖，二手成交增加，不少買家「疫」下照入市，該行近日促成港灣豪庭2房單位之買賣個案，單位為港灣豪庭1座低層E室，實用面積338平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，吸引搵樓多時的買家承接，成交價672萬元，折合實用呎價約19,882元。由於以上買家為「非首置」人士，故買家需繳付15%稅款，即涉及約100萬元。

延伸閱讀：今年不能錯過的5大焦點新盤

 

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【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁

據了解，上述單位原業主於2002年1月以約185.2萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利486.8萬元，升值逾2.6倍。

位於大角咀福利街8號的港灣豪庭，由恆基兆業（00012）及香港小輪（00050）發展，並於2003年5月入伙。物業設有10幢住宅，合共提供3,520個單位，主要為兩房至四房的單位，部分單位設有主人套房及環保露台。物業最大賣點是佔地9,800平方米的平台花園，綠化空間足足，屋苑也設有多項設施，包括流線型園景泳池、兩個兒童遊樂場、花園廣場、多個水池噴泉及草坪。同時物業也設有20萬平方呎的住客會所，設施多達30種，包括健身室、保齡球室、攀石練習場、電腦模擬高爾夫球室等。

【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」，見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

 

 

首次置業 二手市場 疫情 印花稅 港灣豪庭 新冠肺炎疫情

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