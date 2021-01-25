【開市9點半】美國夥盟友聯手對抗中國？　滙豐祈耀年將接受英國國會質詢

（1）港股市場本月雖氣勢如虹，宏觀潛在隱憂卻不容忽視，其中以中美角力引發的一連串事件最受外界關注。屬風眼股的滙豐HSBC （00005） 高層將於當地時間周二（26日）下午2時半接受英國國會質詢，據了解，議員將要求兩人就滙豐近日凍結多個香港民主派人士或組織的戶口作出解釋。滙豐上周五股價隨大市走低。

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【滙豐HSBC】滙豐祈耀年周二接受英國會質詢 料涉凍結許智峯戶口等議題

（2）即使拜登上任美國總統，外界卻料中美角力將持續困擾，有分析更預期美國將夥盟友聯手對抗中國。香港總商會總裁梁兆基表示，倘歐美聯手制華，較美國獨自出招的威脅更大。

【中美關係】總商會梁兆基：倘歐美聯手制華 較美獨自出招威脅更大

（3）中美角力持續困擾本港市場，惟新股炒作卻未受影響，消息人士透露，焦點新股快手將於今日（周一，25日）進行管理層路演及開簿。市場消息稱，快手招股價上限約115元。

【新股IPO】快手周二招股 傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者

（4）恒大汽車 （00708） 折讓近一成配售約9.5億股，集資260億元，是次引入的6名投資者當中，華人置業 （00127） 大股東、劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻斥資30億元認購。

【配股潮】恒大汽車折讓8.7%配股集資260億元 「甘比」陳凱韻斥30億認購

（5）全球各大藥廠的肺炎疫苗陸續開始投產供應，惟產能不足的問題成為焦點。美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及英國藥阿斯利康先後表示，由於產能不及預期，削減向歐盟國家的新冠疫苗初始交付量。

【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期 後者向歐盟交付量大減6成

（6）中美角力引發的中概股回歸潮繼續上演，百度 （BIDU）最新公佈，將於3月1日召開特別股東大會，以審議和表決將股份1股拆80股的提案。外界預期此舉乃百度為回流香港上市鋪路。

【中概股回歸】百度擬股份1拆80 或為香港上市鋪路

（7）財經事務及庫務局前局長陳家強對今年香港經濟前景仍然悲觀，料隨著支援措施陸續結束，失業率將持續上升，建議政府應針對個別行業作更精準援助。

【香港經濟】陳家強：今年仍悲觀、失業率續升 梁兆基：政府可要求有盈利企業交還保就業補貼

（8）君實生物 （01877） 宣布，其研發的特瑞普利單抗注射液一線治療晚期黏膜黑色素瘤，獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予快速通道資格（FTD）。

【醫藥股】君實生物特瑞普利單抗注射液 獲美國FDA快速通道資格

（9）電動車股長升長有，蔚來汽車（美︰NIO）上周五美股收漲6.19%，報61.95美元。野村早前發表報告唱好蔚來，首次給予其買入評級，目標價80.3美元；現水平仍有逾3成上漲空間。

【中概股】蔚來汽車漲逾6% 野村唱好股價上望80.3美元

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。