  • 18°C
香港時間 : 2021125日 (一) 00:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車缺芯】德國籲台灣助力解決車用晶片短缺　台積電︰持續與客戶緊密合作

股市 23:12 2021/01/24

分享：

台積電表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。

全球汽車行業因為晶片缺貨，導致產能縮減。外電報道，德國經濟部致函台灣，呼籲向台積電（美︰TSM、台︰2330）明確傳遞相關訊息，協助解決晶片缺貨問題。台積電回應稱︰「我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

事實上，汽車廠不會與台積電等晶片代工廠有直接關係，一般而言，與這些汽車廠通常會和德國的Bosch、德國馬牌（Continental）等車用零件廠合作，而這些零件廠所用的晶片，則是向代工廠採購。

台灣經濟部早前亦在新聞稿表示，各大國際車廠並非台灣半導體晶片廠的直接客戶，而是由其他車用零件廠先向台灣晶片廠下訂購買後，零件廠銷售給車廠，相關供需情況，也與零件廠在淡季時降低庫存的規劃息息相關。

至於車用晶片不足的問題，經濟部針對各理念相近國家的請求，已與國內晶片供應廠展開討論，並請晶片廠全力提供協助。據了解，晶片廠之間近期也已密切研究討論中。

車用晶片短缺，晶片廠亦紛紛加價【下一頁】

據了解，德國的英飛凌（Infineon）、荷蘭的恩智浦半導體（NXP）、日本的瑞薩電子、歐洲的意法半導體（STMicroelectronics）、美國的德州儀器（Texas Instruments）等5間半導體廠設計的車用晶片佔主導地位，但是這些廠商未必有足夠的製造能力或產能，因此會與主要為台積電、聯電，或是美國的格芯（Globalfoundries）等代工廠打交道。

對於晶片代工廠而言，這些車用晶片客戶的訂單，相較於蘋果（美︰APPL）等消費電子產品而言，規模實在太少，而且很晚才開始尋求加單。

而零件廠之所以如此，則是因為考量到汽車廠低庫存的環境。但亦有聲音指出，晶片代工廠為了銷售額及獲利數字，優先向電子產品商供貨。

相關文章︰【晶片荒】環球汽車業面臨晶片荒　又關美國制裁中國事？

【晶片荒】豐田福特快意佳士拿等大型車廠紛紛減產　因車用晶片短缺

編輯︰侯景成

美股 汽車 台積電（美：TSM） 晶片 美國 Apple 台積電

下一篇文章

【新股IPO】快手周二招股　傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手及字節跳動先後來港　兩者有何不同？
【新股IPO】快手及字節跳動先後來港　兩者有何不同？
【IKEA】宜家家居IKEA分店周六恢復營業　網站仍告示系統維修中
【IKEA】宜家家居IKEA分店周六恢復營業　網站仍告示系統維修中
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手周二招股　傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者
【新股IPO】快手周二招股　傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者