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【樓市現象】業主氣勢回歸要加價 買家不想高追入市 週末十大屋苑成交量跌28%

股樓投資 08:24 2021/01/25

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自去年11月爆發疫情第四波來，新盤銷售叫停，二手市場獨領風騷，交投暢旺。及至近月市民入市信心強勁，新盤開始再接連登場，市場焦點重回一手市場，加上二手放盤業主開始心雄，筍盤已買少見少，部份買家不想高追入市。剛過去的週末（1月23日及24日），十大藍籌屋苑成文量按周回落28%。


 據美聯物業分行統計，剛過去的週末十大藍籌屋苑合共錄得約18宗買賣成交，較上週末25宗減少28%，主要是多個新盤接連推出搶客，而且二手業主議價態度轉強，買賣雙方呈拉鋸，惟仍連續25週保持雙位數，反映市場承接力不俗。至於按15大屋苑計算，週末兩天則錄得約30宗買賣成交，按週跌11.8%。

 

【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」，詳見【下一頁

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，儘管疫情未穩定，對新盤市場影響較輕微，兩個九龍區新盤相繼推出應市，銷售表現理想，積存購買力陸續湧現。新盤銷情熾熱，利好整體樓市氣氛，並搶去部份二手客源，加上普遍業主有見市況暢旺，逐步收窄議價空間，個別更加提價出售單位，加上早前不少減價盤源獲承接，影響剛過去週末二手交投量，惟相信不乏準買家仍積極把握時機，趕及春節前入市，料二手交投氣氛仍不俗。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

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再看中原地產的數據，十大屋苑在剛過去的周末錄得17宗成交，較上周末錄24宗下跌29.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，加上近日疫情較為反覆，影響睇樓活動，加上本月上旬交投相當暢旺，已消化大量二手筍盤，現時買家大多不想高追入市，近日市場上新盤選擇眾多，當中不乏1000萬元以內的上車盤，搶去部份二手客源，令交投步伐略為放慢。


十大屋苑中，以藍田麗港城交投最最旺，於周末期間錄得5宗成交。中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約18宗成交，平均實用呎價14,276元。屋苑於周末錄得5宗成交，包括29座高層F室，實用面積517平方呎，日前以781萬元沽出，折合平均實用呎價15106元。原業主於2009年7月以288萬元買入單位，持貨12年，現沽貨賬面獲利493萬元離場，單位升值1.7倍。

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

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