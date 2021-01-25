【工業發展】香港再工業化不只香港製造　港人到大灣區發展更有潛力

▲ 香港工業總會主席葉中賢表示，製造業如電器電子在疫情前後因在家需求大，增長約10%。（陳國峰攝）

本地製造業廠房自上世紀起遷移北上，談及港工業是「夕陽產業」。惟有業界代表認為，本地工業仍有發展潛力，只是在角色上有轉變。而在疫情下，本地居民對於防疫產品需求急增，有港商更看準貿易往返不便，於本地近郊一帶增設生產綫。

香港工業總會主席葉中賢接受本報專訪表示，疫情爆發令本地旅遊業連帶零售和餐飲業受重挫，惟製造業如電器電子在疫情前後因在家需求大，增長約10%，可見維持產業多元才可穩定本地經濟。

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雖然國內及其他鄰近國家的工業發展蓬勃，但他強調，香港工業發展仍有4方面優勢，包括：

知識產權。他解釋，香港對知識產權方面保障較完善，易於吸引外商投資。

食物安全。他指，香港有Q嘜認證，加上相關食品監控亦充足，而本地食品廠生意都較好。

高端生產。他稱，部份內地廠房生產時，因面對市場需求較大數量，傾向較少研究提升品質方面。他更舉例，國內多年來生產較低成本的口罩，而疫情下香港廠商因口罩供應緊張亦開始生產。但供應穩定後，本港市場對商品款式和品質要求提高。港商為迎合市場需要研發較高規格的口罩品質，同時因市場需要新花款頻密推出新款式。

國際貿易間的形象較好。他指，香港是自由貿易港，目前較多地方實施零關稅，加上中國與他國有貿對壘問題，以及國內在部份敏感類別上，報關時間會較長。故過去有零件先到香港，再送往內地組裝。

港府近年積極支援本地人才於大灣區發展。葉認為，港府推出的「大灣區青年就業計劃」對本地工業發展有很大幫助，皆因該會旗下90%會員均在大灣區投資，而國內與本港工程師的人力資源成本趨近。他解釋，國內工程師近年薪金不包括其他房屋津貼，已近1萬元人民幣。故他強調該計劃的成效會顯著，目前更有會員反映願意參與，預計可提供約100個來自不同工業界別，如環保、電器、電子、食品製造等創科職位。

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對於本地工業發展的未來，葉認為，上水、元朗等工業用地在疫情下因水貨客大減，增加空置舖位並呎價下降，將成為吸引本地工業的因素。他又稱，廢紙等垃圾開始不可以運到內地處理，環保工業將抬頭並會加快發展。惟他稱，只要在港府協助帶動下，本地工業將推陳出新，並有更多高產值和智能化的新初創出現。

記者：馬意文