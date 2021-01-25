【工業發展】香港再工業化不只香港製造　港人到大灣區發展更有潛力

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【防疫抗疫基金】商經局夥商界推2項實習計劃 每個職位最高資助額1萬元
本地製造業廠房自上世紀起遷移北上，談及港工業是「夕陽產業」。惟有業界代表認為，本地工業仍有發展潛力，只是在角色上有轉變。而在疫情下，本地居民對於防疫產品需求急增，有港商更看準貿易往返不便，於本地近郊一帶增設生產綫。
香港工業總會主席葉中賢接受本報專訪表示，疫情爆發令本地旅遊業連帶零售和餐飲業受重挫，惟製造業如電器電子在疫情前後因在家需求大，增長約10%，可見維持產業多元才可穩定本地經濟。
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雖然國內及其他鄰近國家的工業發展蓬勃，但他強調，香港工業發展仍有4方面優勢，包括：
港府近年積極支援本地人才於大灣區發展。葉認為，港府推出的「大灣區青年就業計劃」對本地工業發展有很大幫助，皆因該會旗下90%會員均在大灣區投資，而國內與本港工程師的人力資源成本趨近。他解釋，國內工程師近年薪金不包括其他房屋津貼，已近1萬元人民幣。故他強調該計劃的成效會顯著，目前更有會員反映願意參與，預計可提供約100個來自不同工業界別，如環保、電器、電子、食品製造等創科職位。
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對於本地工業發展的未來，葉認為，上水、元朗等工業用地在疫情下因水貨客大減，增加空置舖位並呎價下降，將成為吸引本地工業的因素。他又稱，廢紙等垃圾開始不可以運到內地處理，環保工業將抬頭並會加快發展。惟他稱，只要在港府協助帶動下，本地工業將推陳出新，並有更多高產值和智能化的新初創出現。
記者：馬意文