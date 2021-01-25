【新股IPO】快手科技1024招股倒數　一文看清本周有哪些新股登場（附名單）

▲ 一文看清本周5大新股。

快手科技 （新上市編號：01024） 招股在即，帶領新股市場進入今年第一場狂歡盛宴，除備受矚目的內地短頻股快手招股外，本周新股主力為生物科技股。快手科技固然是重點，但不要忽略本周其他登場的新股。一文看清本周除快手科技外，將有什麼新股登場及其招股重點。

本周焦點新股：

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1.快手

快手周二（26日）招股，每股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元，多間投行給予快手估值逾介乎逾5000億至8200億元，券商更為快手預留超過1500億元孖展額度。

據外電報道指，快手引入包括Capital Group和加拿大養老計劃投資委員會（CPPIB）、阿布扎比投資局（ADIA）、淡馬錫在內的約10名基石投資者。

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2. 諾輝健康

諾輝健康料周一（25日）招股，集資額約3億美元（約23.4億港元），保薦人為高盛及瑞銀。

公司專注高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務，目前已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等疾病的產品，公司願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治愈。截至去年6月底，公司虧損擴大至5.5億元人民幣，主要由於優先股的公允價值變動虧損。

3.貝康醫療

貝康醫療傳周三（27日）招股，計劃集資最少2億美元（約19.4億港元）。中信證券為獨家保薦人。

貝康醫療主要從事生殖基因檢測解決方案，截至去年首9個月，虧損進一步擴大至8.5億元，2019年同期虧損為3.7億元。

公司於上市前曾進行4輪融資，於去年7月份通過D輪融資，並引入高瓴資本和OrbiMed入股。

4.微創心通

微創醫療 （00853） 旗下微創心通傳將於周二（26日）招股，集資額最多3億美元（約23.4億港元）。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。

公司收入來自公司研發的經導管主動脈瓣植入產品VitaFlowTM，於2019年8月開始於內地進行商業化。截至去年首7個月，公司收入錄4844萬元；虧損錄1.92億元，2019年同期虧損為8350萬元。

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5.賽生藥業

賽生藥業於周四（28日）招股，集資約5億美元（約39億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

公司主要要側重的醫療領域為腫瘤及重症感染。截至去年首6個月，公司收入按年增33%至11.6億元，當中集團旗下產品日達仙，佔公司總收入逾8成；純利按年增約72%至5.97億元。

於1992年公司在美國納斯達克交易所上市，後於2017年10月退市。

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編輯：陳華