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【新冠疫情】台灣醫院群組增兩感染　5000人將接受居家隔離

環球政經 23:31 2021/01/24

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台灣衛生福利部桃園醫院的新冠肺炎感染群組再增兩人感染，至今群組感染人數已升至15人。中央疫情指揮中心表示，為防止疫情在社區傳播，將擴大群組相關的隔離人士數目。這將包括醫院的出院者、探病者及同住家人，相信總人數約5000人。

指揮中心指揮官陳時中指，該政策即時生效，所有相關人士將居家隔離14日，並會為他們安排檢測。

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自該群組爆發以來，該醫院的病人已陸續轉抵其他醫院，醫院大樓亦已接受消毒，而桃園醫院的戶外檢測中心在24日上午充滿接受檢測的人潮。

台灣是全球抗疫最成功的地區之一，直至目前為止，總確診個案達889宗並有7人死亡，周日（24日）共新增3宗感染個案。

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撰文 : 張健兒

檢測中心 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 桃園 台灣

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