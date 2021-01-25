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【農曆新年】長江實業旗下商場推巨型盤菜裝置　消費換商戶現金券

商業 11:00 2021/01/25

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長江實業地產旗下商場以新春團年飯為主題，打造巨型新春賀年盤菜及開運大桔等多個新春裝置。（長江實業提供圖片）

農曆新年將至，長江實業地產旗下商場，包括荔枝角宇晴滙、泓景滙、紅磡海逸坊、何文田壹號名薈及尖沙咀港景匯，以新春團年飯為主題，打造巨型新春賀年盤菜及開運大桔等多個新春裝置，更舉辦多項賀年活動及消費禮遇，換領商戶現金券或獎品。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

【農曆新年】希慎集團辦網購年貨賀禮　線下辦大抽獎送過百萬獎賞

商場即日起至3月7日逢星期六、日及公眾假期，舉辦「盤滿砵滿開運賞」，以手機掃瞄二維碼，於商場收集6款指定的盤菜食材圖章，成功集齊後，出示遊戲頁面及即日有效電子消費發票(任何金額)，即可換取精美禮品乙份。

此外，推出「密密食．滋味賞」於場內指定餐飲商戶即日以電子貨幣單一消費滿200元或以上，即送指定商戶美食現金券。財神更將於大年初三及初四現身指定商場派發牛年運財風車。

商場亦有新春消費禮遇，消費滿100元或以上，憑即日有效電子發票可免費換領利是封乙包(一套六個)。消費滿200元或500元以上，憑即日有效電子發票及商場VIP卡，即可免費換領指定商戶現金券或新春開運福袋乙個。

【農曆新年】希爾頓中心名都商場打造繁花庭園　消費換利是封及福杯

責任編輯：朱悅瀅

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