【佐敦封區】佐敦封鎖區域午夜起陸續解封　食環署將加緊清潔街市及小販檔區

政府宣布，25日凌晨起將解封佐敦被封鎖的「受限區域」，食環署亦會開始在區內進行清潔工作。自24日下午6時起，來自封鎖區域而檢測呈陰性並佩戴電子手環的居民可經指定出入口進出。

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食環署表示，25日凌晨起會清洗「受限區域」的街道，而早上6-9時則會對區內設施進行消毒，範圍包括新填地街熟食小販市場、新填地街及廟街小販排擋區和油麻地街市。屆時食環署職員亦會與商舖或檔口一起作深層清潔，食環署發言人感謝街市及商戶的積極配合。若一切順利，所有設施將會在早上9時重開。

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