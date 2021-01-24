【新冠疫苗】疫苗供應減少影響歐洲接種計劃　意大利總理轟：不可接受

兩間供應新冠疫苗予歐洲各國的藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及輝瑞（Pfizer）表示因生產線問題，無法如期供應足夠疫苗予歐洲各國，引來歐洲各國嘩然。

「這完全不能接受！」意大利總理孔特（Giuseppe Conte）在社交平台Facebook炮轟兩藥廠，指責藥廠曾向歐盟委員會保證如期供應疫苗，而該國的疫苗接種計劃完全按照藥廠供應的時間表來制定，現在大大影響國民的接種進度。孔特認為延遲交付疫苗是嚴重的違約行為，會在法律上盡一切可能追究責任。

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儘管歐盟未向外透露疫苗供應的差額，但據路透社（Reuter）引述消息人士指，供應予歐洲的疫苗將在今年首季大幅減少六成，只有3100萬劑。而意大利官員則指，輝瑞在2月前供應的疫苗數量只有原先的七成。



▲ 今次事件的藥廠之一輝瑞

▲ 今次事件的藥廠之一阿斯利康

▲ 意大利總理孔特

▲ 世界各國的新冠疫苗接種率

輝瑞上周宣布因需要增加疫苗生產數量，所以要改變生產線，這將減慢供應予歐洲的疫苗。

另一歐洲國家奧地利指4月前只會收到阿斯利康供應的60萬劑疫苗，與計劃中的200萬相差甚遠，奧地利官員亦指藥廠行為不可接受。其他受影響的國家包括波蘭及匈牙利等國。

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